Carolain Cawen de ‘JB en ATV’ confesó quien le puso el apelativo de ‘Churro Crudo’

Carolain Cawen cuenta el origen del apelativo de 'Churro Crudo'. Youtube: Moloko Podcast.

La actriz Carolain Cawen más conocida como ‘Churro crudo’ fue invitada a una divertida entrevista para el canal de Youtube de ‘Moloko Podcast’ conducido por Hugo Lezama y Carlos Orozco, ella contó sus inicios en televisión, su carrera como modelo y también cómo ingresó al programa de ‘JB en ATV’ donde hoy forma parte del elenco.

Pero un aspecto que llamó mucho la atención y era la curiosidad de la mayoría de sus seguidores es quién le había puesto el apelativo de ‘Churro Crudo’. Carlos fue el encargado de hacerle la consulta. “¿De dónde sale lo de ‘Churro crudo’?”.

“En ‘Bienvenida la tarde’, me lo pusó Vílchez como ‘La Carlota’ cuando gané una competencia en el pelotón. Él dijo: ‘Esta churro crudo’ y todo el mundo se comenzó a reír y me pusieron de ahí en adelante. Es más ahorita, me dicen en la calle ¡churro!”, cuenta la actriz.

Agregó que la mayoría en el canal donde trabaja ya no la llaman por su nombre, si no por su apodo y en la calle pasa lo mismo.

Carolain Cawen 'Churro Crudo' de JB en ATV. Captura de Youtube Moloko.

Asimismo, le consultaron sobre su risa, ya que es bastante llamativa y escandalosa. Ella señaló que es natural y la tiene desde pequeña. Incluso cuando ingresó al equipo de Jorge Benavides tenía vergüenza de reírse frente a todos sus compañeros a tal punto que le dolían los oídos.

Pero en una oportunidad, mientras grababan, no pudo aguantarse y se rio a carcajadas frente a todos y para sorpresa de ella, a todos les gusto y el mismo Benavides le dijo que lo haga y sea auténtica.

“Me acuerdo que me aguantaba mucho la risa y hasta me dolía los oídos. Recuerdo que en un sketch del cine empezaron a lanzar espuma por todos y Gabriela se para y comienza a decir: ¡Ya basta! Y le entra espuma en la boca y se cae, no pude aguantarme la risa y comencé a reír”, confesó.

“Todos nos empezamos a reír y terminamos el sketch, yo estaba preocupada porque pensé que dirían que soy escandalosa. Jorge Benavides me dijo: ‘Ríete así nomas, tú tienes que ser auténtica’. Y desde ahí nunca más me aguanté la risa”, contó Carolain.

Por otro lado, relató cómo llegó al programa de ATV. La modelo chiclayana reveló que cuando cancelaron el formato de competencia de Latina, Alfredo Benavides le pasó la voz para un casting que iba a hacer su hermano, Jorge Benavides, ella fue, logró convencer a la producción y se quedó para formar parte del equipo de ‘JB en Willax’ en ese entonces.

“En ‘Bienvenida la tarde’ estaba ‘El Niño Alfredito’ (Alfredo Benavides), quien es mi brother, terminó ese programa y no entiendo cómo pudieron cancelarlo y encima se hacía con bajo presupuesto y era un gran show. Y es él que me dice: ‘Mi hermano va a regresar a formar JB’. ¿Te gustaría formar parte del elenco?. Le dije: ¿Vas a estar tú?, ¡Por supuesto!, me dijo. Pase el casting y me quedé en lo que fue ‘JB en Willax’”, detalló.

Carolain Cawen cuenta cómo la llamaron para ingresar a programa 'JB'. Youtube: Moloko Podcast.

De otro lado, le consultaron si se animaría hacer contenido para la plataforma para adultos OnlyFans y ella comentó que no, porque se “metería en serios problemas con su esposo”.

Asimismo le comentaron que su excompañera de ‘JB en ATV’, Fátima Segovia quien renunció a dicho programa cómico para dedicarse de lleno a grabar contenido para adultos, tiene mucho éxito, además de buenas ganancias.

“Es muy tentador pero como les digo a mi esposo no le gusta que trabaje en bikini en discotecas menos será para grabarme en OnlyFans. Pero siempre le digo ya tendríamos nuestro propio departamento, pero él no quiere, entonces que siga trabajando”, detalló.

