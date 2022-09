Pancho Rodríguez cumplió su promesa y se presentó en ‘Magaly TV La Firme’: “Me escapé de EEG”

Pancho Rodríguez cumplió su promesa y se presentó en ‘Magaly TV La Firme’, pese a estar en EEG. (ATV)

Pancho Rodríguez regresó al Perú el último viernes 23 de setiembre y en horas de la noche fue presentado como nuevo integrante en ‘Esto es Guerra’. Sin embargo, esto no evito que estuviera este lunes en el set de ‘Magaly TV La Firme’ para dar más detalles de su llegada a tierras peruanas y todo lo que vivió mientras estaba en Chile.

Y es que, el chileno había prometido que visitaría los estudios de ATV luego de que fue el programa de Magaly Medina quien le dio la noticia de que Migraciones había dado luz verde para que ingrese a Lima. “Yo me comprometo a que la próxima semana estoy con ustedes en tu programa (...) Quiero darte un abrazo a ti Magaly, a tu equipo de producción, a mi abogado, a mis amigos”, dijo el chico reality en enlace con el espacio televisivo.

A pesar de que, muchos creyeron que Pancho Rodríguez ya no podría estar cara a cara con Magaly Medina, el integrante de EEG sorprendió al aparecer en las pantallas de ATV. El modelo llegó al set con un arreglo de tulipanes y se mostró muy emocionado. “Estoy muy feliz de estar acá contigo”, expresó Rodríguez elogiando la belleza de la periodista.

“Todavía no creo que estoy acá. Tengo muchos sentimientos encontrados. Me han recibido muy bien en Esto es Guerra, Me escapé del programa”, agregó entre risas, pero luego contó que conversó con los productores del reality para pedir permiso. “Yo hablé con Peter (Fajardo) y me dijó que venga porque la palabra se respeta y se cumple”.

Asimismo, habló sobre la relación sentimental que mantiene con una joven chilena y contó que vendrá a Lima para celebrar acompañarlo el día de su cumpleaños. Además, señaló que por el momento está acomodándose, pues sigue en shock con su regreso Perú.

Pancho Rodríguez se sentó en el set de Magaly TV La Firme por primera vez. (Captura)

La conductora de espectáculos aprovechó la oportunidad para recordarle sus ampays con Yahaira Plasencia, pero Pancho Rodríguez dejó en claro que solo fueron amigos. “No hubo nada, esas son cosas que se inventan. Fuimos muy amigos, le tengo un cariño muy grande y tiene una familia maravillosa”.

En otro momento, el chico reality reflexionó sobre lo que le sucedió y agradeció el apoyo que recibió durante los meses que estuvo en Chile. “Lo que me pasó a mi es algo que me tenía que pasar. La vida me dio nueve meses de aprendizaje y enseñanza. Me acostó mucho asumir y aceptar, pero hoy estoy acá. Agradezco a mi abogado, jefa de prensa, mis amigos y a toda la gente que siempre me estuvo enviando mensajes“, añadió.

Resaltó el apoyo de los medios de comunicación

Pancho Rodríguez reconoció que la exposición mediática que tuvo su caso con Migraciones ayudó en acelerar todo el proceso para que finalmente pueda retornar al país. El integrante de ‘Esto es Guerra’ le dio las gracias a la producción de Magaly Medina por también darle un espacio para que se exprese.

“Quiero agradecerte a ti (Magaly) y a todo tu equipo de producción que la vitrina para exponer mi caso en tu programa, no te imaginas cuanto me ayudó. A todos los medios que también escribieron sobre mi caso, fue fundamental para que yo hoy estuviera acá”, acotó.

Pancho Rodríguez ya puede ingresar al Perú: Migraciones confirma que se levantó su sanción. | Magaly Tv: La firme.

