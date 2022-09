Wendy Sulca deja atrás ‘La Tetita’ y planea ganar un Latin Grammy: “Sería un sueño para mí”

Wendy Sulca le dijo a Infobae que desea dejar atrás ‘La Tetita’ y sueña con ganar un Latin Grammy. Video: Carlo Fernández Castillo.

Wendy Sulca, recordada por su canción viral ‘La Tetita’, se presentó en el lanzamiento oficial de la campaña “El Rostro del Cáncer de Mamá”, evento de La Liga Contra el Cáncer realizado en el Parque de las Aguas. La cantante folclórica aprovechó las cámaras no solo para hablar sobre la importancia de los autochequeos, sino también sobre las recientes declaraciones de Susana Baca.

Como se recuerda, la cantante y educadora nacional, nominada a los Premios Latin Grammy 2022 por el álbum ‘Palabras Urgentes’, señaló a Wendy Sulca como una de sus grandes referencias de la música actual. “Amé hacer ‘Mujer Montaña’ con ella”, señaló la destacada compositora en una entrevista exclusiva con Infobae.

La joven artista se mostró agradecida por la mención. “Es un honor, qué linda. Yo conozco personalmente a la señora Susana Baca, es una gran artista, la respeto muchísimo. Fue un honor conocerla y cantar en vivo con ella. Es un gran ser humano, ella es digna de admirar siempre”, precisó a Infobae.

Wendy Sulca realizó una colaboración musical con Susana Baca y Marié, llamada 'Mujer Montaña'.

Asimismo, Sulca aseguró que quiere seguir sus pasos y así ser reconocida por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. “Creo que todo artista sueña con lograr algún día ganar un premio importante, más si es un Latin Grammy. Sería un sueño para mí, ojalá algún día se pueda lograr. Estoy trabajando en ello, acabo de lanzar un disco y una nueva canción, que se llama Mi Ángel”.

No cantará más ‘La Tetita’

Por otro lado, Wendy Sulca indicó que ya no canta ‘La tetita’, canción que la hizo famosa en Internet, porque ya está en otra etapa de su vida. Además, descartó lanzar una versión más actual pese a la insistencia de sus fans, quienes aún le siguen pidiendo que interprete el tema musical en sus conciertos.

“Jugamos un poquito con la letra en una de las canciones, llamada ‘Esto ya fue’. Que dice ‘no me pidas La Tetita, que ya fue’. Jugamos con esto porque en los conciertos que daba, siempre me pedían La Tetita, y claro yo ya tengo 26, ya estoy en una etapa en mi carrera que no es lo más adecuado. Igual, yo me siento orgullosa de mis inicios. Me falta mucho por recorrer y sueños por cumplir”, sostuvo.

“Para mí, nada ha sido un golpe de suerte, yo no lo siento así. Todo pasa por algo porque es tu esfuerzo y tu estás luchando por tus sueños. A mí nada me ha tocado fácil en la vida, yo canto desde los 6 años. Antes de volverme viral en Internet, yo ya era una artista reconocida en el ámbito folclórico”, añadió.

Wendy Sulca habló con Infobae sobre sus deseos de ganar un Latin Grammy.

Recordemos que Wendy logró gran popularidad gracias a YouTube. Sucede que su canción ‘La Tetita’, graba en el 2005, se viralizó en la plataforma debido a su singular letra. “Cada vez que la veo a mi mamita, me está provocando con su tetita. Quisiera tomar mi tetita, de día y de noche. Rico, rico, rico, qué rico es mi tetita”, cantó la artista cuando tenía tan solo 8 años de edad.

Junto a esa canción, también estrenó ‘Cerveza, Cerveza’ y ‘Papito’. Estos temas musicales también se viralizaron en la red, logrando más de 10 millones de vistas en la plataforma. Incluso hasta ahora, sus tres hits siguen sumando visitas en Youtube. Cabe resaltar que, recientemente, Wendy Sulca ha conseguido un gran logro internacional al aparecer en el Time Square de Nueva York, demostrando así que una de las artistas nacionales del momento.

