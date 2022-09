Natalie Vértiz anunció el regreso de ‘Model Of The Year Perú’: ¿Cómo participar en el casting?

Concurso de belleza conducido por Natalie Vértiz regresa en una temporada renovada. (Instagram)

Natalie Vértiz anunció una nueva temporada de ‘Model Of The Year Perú’, el único concurso a nivel nacional que busca descubrir a una nueva generación de modelos de la industria de la moda. Solo una será acreedora del título, luego de competir en diversas pruebas contra otras nueve bellas candidatas de diferentes partes del país.

“Model Of The Year 2022 te está buscando, ¿estás lista para el desafío?”, se escucha decir a la exreina de belleza en un avance promocional del programa. Recordemos que Vértiz no solo será conductora del espacio, sino también quien calificará y guiará a las concursantes en cada una de las etapas, desde el casting hasta la gran final.

Según el programa, esta temporada estará cargada de retos únicos que “solo podrán ser cumplidos por mujeres decididas a romper barreras”, por lo que están en pleno proceso de casting a fin de encontrar a las 10 candidatas oficiales. “¡La búsqueda ya empezó! Nuestro objetivo es encontrar a mujeres seguras y con una actitud inigualable”, señalaron.

Casting nacional

De acuerdo a la página oficial de ‘Model Of The Year Perú’, se realizarán cuatro castings en diversas regiones del Perú, en donde las participantes serán evaluadas por los miembros del jurado.

Lima: sábado 22 octubre en Real Plaza Salaverry (Av. Gral. Salaverry 2370, Jesús María).

Trujillo: domingo 23 octubre en Real Plaza (Fundo Las Casuarinas, Sub Lote predio A; Intersección &, Av. Fátima 1345).

Cusco: lunes 24 octubre en Real Plaza (Av. Collasuyo 2964).

Arequipa: martes 25 octubre en Real Plaza (Av. Ejército 1009).

¿Cuáles son los requisitos?

- Inscribirse en el formulario oficial. Lo podrás encontrar en la página de ‘Model Of The Year Perú’ o haciendo clic AQUÍ.

- Contar entre 14 y 24 años.

- En caso de ser menor de edad, deberás acudir en compañía de un apoderado.

- Ir vestida de negro (leggins o jean, top o polo y tacos).

- Llevar el cabello ordenado.

- No se requiere experiencia previa como modelo.

- Pagar S/ 20 en efectivo el mismo día que formarás parte del proceso de casting.

Cronograma del concurso

El anuncio oficial de las 10 finalistas que participarán en ‘Model Of The Year Perú’ realizará el 7 de noviembre en el Real Plaza.

Las seleccionadas deben contar con disponibilidad para grabar los días 27, 28, 29 y 30 de octubre en Lima.

La emisión del reality Model Of The Year Perú 2022 se realizará a través del canal de YouTube de Natalie Vértiz, que cuenta con más de 330 mil suscriptores.

La gran final se llevará a cabo el 23 de noviembre y serán tres candidatas las que se disputarán el título de ‘Model Of The Year’. La ganadora viajará a Nueva York para firmar con una agencia internacional.

