David ‘Pantera’ Zegarra emocionado revela que se convertirá otra vez en padre: “Nuestro bebé arcoíris”

David Zegarra anuncia que se convertirá en padre nuevamente. (Instagram)

¡Bebé a bordo! David Zegarra, conocido en la televisión y en el ring como ‘Pantera’ Zegarra, anunció emocionado que se convertirá nuevamente en padre. El boxeador profesional junto a su pareja, Yoanna Salazar, se encuentran a la espera de su segundo hijo, el cual ya tiene cinco meses de vida.

El deportista utilizó sus redes sociales para dar a conocer la feliz noticia. A través de su cuenta oficial de Instagram, la personalidad de TV compartió con sus más de 118 mil seguidores que será papá otra vez y señaló que se trata de un ‘bebé arcoíris’. Cabe mencionar que, se le dice así a los bebés que fueron concebidos después de haber sufrido la pérdida de uno.

David ‘Pantera’ Zegarra decidió publicar dos fotografías donde se muestra al lado de su novia sosteniendo las imágenes de la ecografía. Además, escribió como descripción en su post que en este último año ha pasado difíciles momentos junto a su enamorada, pues el camino para poder tener otro hijo ha estado lleno de ‘dolor’ y ‘lágrimas’.

“Hace un año iniciamos nuestra búsqueda para completar nuestras vidas, realmente no fue nada fácil, hubo gritos de dolor, lágrimas en los ojos preguntándole a Dios por qué a nosotros, pero déjenme contarles que Dios es tan grande que cuando sentíamos que ya no era posible, nos envió a este angelito nuestro BEBE ARCOÍRIS”, se lee en las primeras líneas del texto.

Asimismo, aseguró que está sumamente contento por iniciar esta nueva etapa y aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras al nuevo integrante de su familia. “Ahora nos dirigimos a ti, mi amor, te deseamos, te buscamos y te esperamos con todas las fuerzas de nuestras almas, eres y serás esa lucecita que cambiará nuestros días, TE AMAMOS”.

Su publicación ha generado más de 3 mil ‘Me gusta’ así como varios comentarios donde amigos y fanáticos no dejaron de expresar sus felicitaciones. Figuras de la farándula peruana como Mario Hart, Ricardo Rondón y Chris Soifer se pronunciaron con sus mejores deseos.

“Felicitaciones, mi hermano. Que Diosito los siga llenando de muchas bendiciones”, escribió el piloto con quien compartió varias temporadas cuando ambos estaban en el fenecido reality de ‘Combate’. “Bendiciones y felicidad querida Pantera”, añadió el conductor de ‘En Boca de Todos’. “¡Ay muero de amor! Felicidades, que hermosa bendición”, agregó la hermana de Michelle Soifer.

Amigos de David Zegarra celebran su noticia. (Instagram)

David Zegarra se retirará del box

En conversación con Infobae, David ‘Pantera’ Zegarra reveló que está pensando en retirarse del box en el 2023. “En el país no se puede vivir del deporte y a la mitad de la pandemia yo me fui entre México y Estados Unidos. Agarré un poquito de nombre internacional, pero regresé a mi país y de nuevo me encuentro con esta disyuntiva del apoyo al deporte. Yo sigo en el boxeo hasta el día de hoy porque soy ‘Pantera’ Zegarra, pero si no hubiera sido así, ni me hubieran conocido en el mundo deportivo. A esto se debe. La actividad deportiva en nuestro país es muy bajo. Yo pienso retirarme el próximo año (2023). Ya es tiempo de puntualizar y dedicarse a otras cosas”.

Asimismo, confesó que entre sus planes está incursionar en la actuación. “Estoy tratando de ver el tema de la actuación, me voy a poner estudiar lo deportivo y trabajar de lo que sé hacer (...) En unas semanas empiezo mis clases de actuación. Si bien es cierto, siempre he estado inmerso en el mundo de la televisión, pero yo creo que la actuación es otra cosa. Me gusta todo y vamos para adelante a ver qué pasa”.

