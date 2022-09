Génesis Tapia expone a sicario que amenazó de muerte a su familia: “Pagaron 10 mil soles para matarnos”

Génesis Tapia denuncia amenazas de muerte a su familia por parte de sicarios a los que le ofrecieron 10 mil soles. (Willax TV)

Génesis Tapia reveló que desde hace unos días está recibiendo amenazas de muerte. La estudiante de derecho denunció que a través de WhatsApp, un hombre identificado como Kelvin Ruiz le escribió para advertirle que la vida de su esposo y cuatro hijos corre peligro, pues le han ofrecido 10 mil soles a unos sicarios para atentar contra su familia.

Este 27 de setiembre, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ estuvieron acompañando a la exchica reality mientras se dirigía a la DEPINCRI de San Miguel para entablar la denuncia y pedir la protección de la Policía Nacional. Asimismo, mostró las conversaciones que tuvo con el sujeto y difundió algunos audios evidenciando la extorsión.

“Te habla uno de los líderes principales del tren de Aragua de Venezuela (...) Para ayudarte necesito que te valorices y que valorices a tu familia, ayúdame con esto a cancelar el trabajo que están pagando por ti y por tu familia. Están ofreciendo 10 mil soles para hacerte daño, creo que no hay de necesidad de violencia”, se le escucha decir al extorsionador.

“Necesito conversar contigo sobre la familia. Hay personas que te quieren hacer daño. (...) Necesito ayudarte si te dejas ayuda. No me meto con gente sana, he considerado que tú y tu familia son sanos”, fueron algunos de los mensajes que recibió Génesis Tapia por parte de Kelvin Ruiz, quien aparentemente le pidió dinero para decirle el nombre de la persona que lo contrató.

Génesis Tapia revela que pagaron 10 mil soles a sicarios para atentar contra la vida de su familia. (Captura)

La exintegrante de ‘Bienvenida la Tarde’ no dudó en responder cada uno de los mensajes y le indicó al extorsionador que no puede darle dinero, pues ella se encarga sola de mantener a sus hijos y ‘millonaria no es’.

Luego de permanecer dos horas en la DIPINCRI, Génesis Tapia se mostró más tranquila y, a pesar de no saber con exactitud el nombre de la persona que contrató a los sicarios, dio algunos indicios. “Yo no sé de quién pueda venir, si por estar ayudando a mi papá o por el papá de mi hija. Yo he dado indicios de las personas que sospecho porque no puedo acusar a nadie sin pruebas objetivas. Las investigaciones van iniciando. Me brindarán medidas de protección”,

Cabe mencionar que, Génesis Tapia también utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus seguidores el terrible momento que está viviendo y lamentó la maldad que pueden tener algunas personas. Además, señaló que no teme en hacer público todas las amenazad, ya que luchará para proteger a sus seres queridos.

“Es lamentable la maldad de la gente, hoy me escribieron para amenazar con matar a mi hijos, a mi esposo o a mí. No entiendo cómo pueden pagar 10 mil soles para arrebatarle la vida a unos niños inocentes o querer quitarle la vida a la persona que responde por ellos (...) Lo hago público para que sepan que esta lucha que llevo en silencio no es fácil pero no me voy a dejar vencer. Voy a luchar por mis hijos mientras siga viva”, escribió.

Génesis Tapia denuncia al papá de su hijo por pensión de alimentos. (Foto: Captura de Willax)

No es la primera vez que recibe amenazas

A principios del mes de marzo, Génesis Tapia decidió presentarse en el programa ‘Amor y Fuego’ para hacer una denuncia pública. De acuerdo a la exmodelo, el padre de su hija mayor se desentendió de ella por completo e, incluso, recibió algunas amenazas por parte de Ray Van Hemelrijck.

“Yo tengo que esperar a que un juez lo obligue a cumplir lo que le corresponde a mi hija. Hasta eso yo tengo que sacar cara soy yo, y les de valorar eso, si no me quieres pagar la pensión, no me pagues, pero tampoco amenaces a mi abogado o me busques a amenazar a mí, porque si a mí me pasa algo mañana o más tardes, ¿qué va a ser de mis hijos?”, comentó en medio de lágrimas.

“A través de mi abogado, él dice: ‘El que ríe último ríe mejor. Ya estoy llegando a Lima, esto para mí no es nada, ya vas a ver’. Yo me voy a parar fuerte porque soy una mujer que trabaja está a punto de terminar una carrera y siempre me he cargado mis hijos en la espalda”, agregó.

