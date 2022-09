Daniel Habif: el conferencista que sana almas con sus palabras llegó al Perú

Daniel Habif: el conferencista que sana almas con sus palabras y que reconforta al corazón

Daniel Habif alcanzó el éxito con sus videos donde invita a la gente a ser una mejor persona llena de positivismo y nos da los tips para alcanzar la felicidad. Él con sus mensajes sana almas y con sus palabras reconforta los corazones heridos que por diversas situaciones de la vida caen en un abismo.

Nació el 5 de octubre de 1983 en Mazatlán, México y en algún momento fue actor y cantante. En la actualidad tiene en Instagram casi 9 millones de seguidores, en Facebook sobrepasa los 10 millones. En YouTube ha alcanzado la cifra de 3 millones de suscriptores. Por ende, es un fenómeno donde se le mire.

Esta noche tendrá una presentación en Plaza Arena del Jockey Club del Perú y te contamos un poco de su historia de éxito.

En sus videos lleva un mensaje de empoderamiento, de resiliencia, de constancia, de lucha, perseverancia. Además, habla de Dios y de sus pruebas. De las pruebas divinas y cómo sortearlas para salir airoso. Habla del amor. De las decepciones amorosas y cómo enfrentarlas. Del duelo y la depresión. El último video en YouTube de Daniel Habif tiene como nombre “Para vivir mejor”, que cuenta con casi 100 mil reproducciones.

Dentro de ese video hay muchas palabras de aliento. Una de las que llama la atención es: “No todo lo que nos pasa es bueno, pero sí es necesario. Por eso Dios en ocasiones va a quitar personas para tu protección y va a dejar a otras para tu formación”.

En sus publicaciones en redes sociales, los fans de Habif le comentan frases como “tus palabras me cambiaron la vida”, “gracias, ahora soy otra persona”, “gracias a Daniel ha sido mi mejor psicólogo en mi depresión, cada vídeo que me sale de él hasta parece me habla y sabe por lo que pasó, gracias por las maravillosas palabras”, por citar algunos.

Su primer betseller “Inquebrantables”

Daniel Habif, proporciona inspiración y motivación para ayudar al lector a superar obstáculos y crear la vida que desea vivir. Más que un libro de autoayuda, Inquebrantables ofrece un manifiesto que invita al lector a participar en el proceso de romper patrones y crear la vida que desean en las áreas de la familia, el amor, el matrimonio, carrera profesional y la vida. “No lo escribí con la intención de que te enganches; es todo lo contrario. Lo escribí para que cada página detone en ti una necesidad de dejarlo, para que pongas una marca y vayas a perseguir lo que resuena dentro de ti”, escribe Habif.

Así ha roto esquemas en temas de espiritualidad, ciencia de la felicidad, motivación e inspiración, combinando arte, música y poesía. Luego de convertirse en uno de los escritores con mayor venta en América Latina en 2020, acaba de lanzar su segunda publicación, “Las trampas del miedo”, que augura convertirse en un nuevo best-seller.

Ha realizado más de 400 conferencias desde 2018, incluyendo importantes eventos online durante los momentos más críticos de la pandemia de Covid-19. Estas actividades alcanzaron a más de un centenar de ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa, logrando convocar a cientos de miles de personas en su gira internacional

Habif, quien ha compartido escenario con iconos del liderazgo como Barak Obama y Ken Segal, el exdirector creativo de Apple, llega hoy al Perú en el marco de su ‘RUGE’ World Tour 2022, donde se presentará esta noche en Plaza Arena del Jockey Club del Perú. Si deseas adquirir entradas puedes ir a la web de Joinnus.

Finalmente, en la actualidad está estudiando su licenciatura de Psicología en Anahuac y piensa especializarse en Criminalística, según confesó al Trome.

