Pedro Castillo podría recibir hasta 15 años de prisión si se comprueba que sobrino prófugo viajó en avión presidencial. Foto: Andina/Composición Infobae

Esta semana, el portal Centro Liber dio a conocer que el presidente Pedro Castillo viajó el pasado 23 de junio hacia la ciudad de Chiclayo, pero lo que destaca en la lista de uno de sus acompañantes es quien sería su “sobrino”, tal y como se registró en la información de la Fuerza Aérea del Perú. Todo indicaría que se trataría de Fray Vásquez Castillo, quien se encuentra prófugo de la justicia y es buscado por la Policía Nacional.

Ante ello, la especialista en derecho penal, Romy Chang, se pronunció acerca de las consecuencias que tendría el jefe de Estado al comprobarse que se trata de su sobrino prófugo. Por lo que en conversación con RPP Noticias indicó que podría ir a la cárcel hasta 15 años por ser funcionario público.

“Es muy trascendental porque es un documento oficial que definitivamente hace que tenga que iniciarse una investigación a nivel del Ministerio Público, que es el encargado de velar por el cumplimiento de la ley. Si se corrobora que esto es cierto, acá habrá varias consecuencias, empezando por los delitos graves por el encubrimiento personal que en caso de los funcionarios públicos, como es el del presidente (Pedro Castillo), pueden llegar hasta los 15 años de cárcel”, informó la letrada a RPP.

No obstante, no sería las únicas consecuencias que podría tener, debido a que también habría cometido el delito de obstrucción a la justicia. Por ello, indicó que es necesario recibir los testimonios y declaraciones de los pasajeros que viajaron esa fecha, puesto que en la lista también se encuentran periodistas del Estado y funcionarios públicos.

Lista de viajeros que acompañaron al presidente Castillo a Chiclayo. Fuente: Centro Liber.

“Hay que ver cómo se dio el viaje, cómo es la estructura del avión presidencial, por ejemplo. Todo eso lo tendrá que investigar el Ministerio Público. Podría ser que el avión tenga ambientes reservados donde claramente una persona haya podido entrar sin que otros lo vieran y hubiese salido, de igual modo, sin que lo puedan ver”, sostuvo en la entrevista.

Recursos del Estado

Por otro lado, mencionó que se debe fiscalizar cómo son utilizados los recursos del estado, debido a que en este viaje también se trasladó la hermana de la primera dama, Yenifer Paredes, quien también se encuentra con prisión preventiva.

“Acá hablamos de un delito grave que es peculado de uso que sanciona a todos los funcionarios que le dan a los bienes del Estado un uso que no es acorde con la función o el trabajo que tienen que desempeñar. Yo puedo ser presidente de la República, pero eso no me da derecho a utilizar todas las instalaciones de Palacio”, explicó.

Además, indicó que estos casos ya se han vistos en otros funcionarios. “Estos tipos de comportamientos no son correctos, no están en el marco de la transparencia y se consideran delitos contra la administración pública con ocho años de cárcel”, explicó.

(Andina)

Cabe precisar que, el mandatario negó que viajó con su sobrino e indicó que se debe a las mentiras de sus opositores y de la “prensa amarilla”. Sin embargo, esta información la brindó la Fuerza Aérea del Perú.

“La desesperación por el poder y deslegitimar al gobierno no tiene límites. Ahora la casta política y opositores, crean una mentira con medios amarillistas y serviles a las mafias, afirmando que Fray Vásquez se habría trasladado el 23 de junio a Chiclayo en el avión presidencial”, escribió Castillo.

