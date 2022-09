Jazmín Pinedo explica por qué le da miedo tener una pareja: “No me imagino a alguien cerca de mi hija”

Jazmín Pinedo explica la razón por la que no quiere tener pareja | YouTube: La Linares

Jazmín Pinedo ha trabajado en más de una faceta en televisión, aunque primero fue modelo, se convirtió en chica reality y ahora es una exitosa conductora de espectáculos. Pero, si hablamos del amor, ella ha preferido quedarse sola desde que terminó su relación con el padre de su hija, Gino Assereto.

Aunque esta ruptura se dio hace casi cuatro años, la popular ‘Chinita’ ha preferido no darse una oportunidad en el amor y por el contrario, enfocarse solamente en su primogénita Khalessi. Es por eso que, en una reciente entrevista con Verónica Linares en su canal de YouTube, la conductora de +Espectáculos confesó que teme a tener pareja y explica la razón.

“Me da miedo tener pareja. Creo que uno de los motivos por lo que no me animo a salir con alguien es porque siento que no es el momento. Mi hija es muy chiquita, quiero estar más tiempo con ella”, confesó al inicio.

Seguido, comentó que es una madre muy protectora de su pequeña. Incluso, cuando sucedió lo de su separación con Gino Assereto, ella se encargó que los cambios en familia no fueran bruscos para su hija, por ello no le gustaría tener a alguien cerca de ella.

Jazmín Pinedo revela detalles de su vida con Verónica Linares.

“Yo venía de separarme, era importan estar para mi hija, que no sintiera ningún cambio tan brusco. Esa es mi misión hasta ahora. No me imagino a alguien cerca de mi hija, soy así bien leoncita. Creo que me va a costar un poco encontrar a alguien” , confesó.

Además, revela que ha aprendido a querer su soledad. Aunque ya lleva varios años así, no le ve nada de malo. “Me gusta estar sola, mi mamá se anda preocupando. Lo estoy disfrutando un montón (la soltería). Siento que he tenido relaciones súper largas y también he estado algún tiempo sola, pero nunca había estado tanto tiempo sola, sin ni siquiera salir con alguien”, agregó.

También, comentó que en caso de tratar de iniciar una relación, lo que menos le gustaría es convivir con alguien más. Su prioridad es su hija. “No me hallo todavía. Si saliera con alguien no me veo viviendo con otra persona. Estoy joven podría darme la oportunidad de enamorarme en otro momento, pero ahorita quiero estar con mi chiqui” , sentenció.

Lamentó haber terminado su relación con Gino Assereto

En otro momento de la entrevista en el canal de YouTube de ‘La Linares’, Jazmin Pinedo confesó que fue duro dejar atrás todas sus ideas de seguir siendo una familia junto a Gino Assereto. La ‘Chinita’ aseguró que la familia es muy importante para ella.

“En un momento me dio mucha pena tirar abajo esta idea de tener una familia que creo que es a lo que la mayoría apunta. De hecho, para mí la familia es algo importantísimo, es un pilar básico. Que el tiempo se encargue y que la vida dictamine que va y que no”, confesó.

Gino Assereto y Jazmín Pinedo en coqueteos en Esto es Guerra. (Foto: América TV)

Además, reveló que quedó embarazada dos veces más luego del nacimiento de su hija, pero lamentablemente ambas gestaciones se vieron interrumpidas. Este fue un dolor un fuerte para ella. “Cuando yo tuve a Khalee, después de eso quedó embarazada nuevamente con Gino, tenía dos meses y perdí el bebé. Después quedé otra vez embarazada, tenía 3 meses y me tuvieron que hacer una cirugía y pierdo nuevamente el bebé. El doctor me dijo que era normal porque yo había dado a luz y a las semanas empecé a trabajar, mi útero no se había recuperado bien, era algo normal”, confesó.

