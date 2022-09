Patricia Chirinos solicita a la Comisión de Fiscalización que cite a Antauro Humala para que confirme si realizó o no manualidades para salir libre

Patricia Chirinos indica que los congresistas que no se quieren ir por el sueldo y el poder. Foto: Andina

La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) envió un oficio a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para que cite a Antauro Humala con el fin de que confirme si, efectivamente, no realizó manualidades para obtener la redención de su pena y así salir en libertad del penal Ancón I, donde cumplía un mandato de 19 años de prisión por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión por el llamado ‘Andahuaylazo’.

“Todos sabemos que las razones de la liberación de Antauro Humala antes de tiempo no son claras. El ex reo y las autoridades responsables deben dar la cara. Por eso, he solicitado a la Comisión de Fiscalización que cite a todos los implicados a fin de que el país conozca la verdad”, escribió Chirinos en su cuenta personal de Twitter. En su oficio se lee, además, que la citación va también para Omar Méndez, jefe del INPE, y el ministro de Justicia, Félix Chero.

Como se recuerda, Antauro Humala dio una entrevista exclusiva a Infobae y negó haber realizado módulos ocupacionales, con proyectos de Hello Kitty y otros similares. Así, desmintió lo dicho por el jefe del INPE a la Comisión de Justicia del Congreso, la cual lo convocó para que explique los motivos de la redención de pena de 19 a 17 años.

“El INPE y el Estado peruano es tan inoperante que si Cervantes hubiese estado preso y escribía el ‘Quijote de la Mancha’, no lo hubiesen considerado trabajo. Yo he escrito en prisión cuatro libros, pero el INPE no los considera trabajo a pesar de que han sido presentados en la Feria Internacional del Libro. Yo no hice nada y este es mi trabajo [muestra su último libro]. Como para el INPE, esto no es trabajo pues pusieron esas cojudeces [proyectos de Hello Kitty, tulipanes, danzas folclóricas]. Eso nunca lo he hecho y lo digo sinceramente. Es problema del INPE”, mencionó a este medio.

Además, Humala señaló que el ministro de Justicia, Félix Chero, y el jefe del INPE, Omar Méndez, deberían aclarar por qué apareció este informe donde se detalla que él habría realizado diversas actividades para salir antes de cumplir su sentencia en el 2024. “Yo cumplí con mi trabajo, con mis años de cana (cárcel) y ahora estoy libre. Que ellos, en la inoperancia del Estado, hayan querido inventar por no querer admitir mi trabajo intelectual, es problema del Estado peruano”, indicó.

El líder etnocacerista sostuvo que hay una sentencia del Poder Judicial que le ordena al INPE reconocer y contabilizar los días que le tomó escribir sus libros.

“Me dio pena el INPE y el Estado”, dice Humala cuando se dio a conocer que presuntamente hizo trabajos de manualidades para obtener su libertad. A pesar de la gravedad de sus revelaciones, el etnocacerista dice no importarle que la entidad adscrita al Minjus no haya dicho la verdad sobre su excarcelación.

“Yo como interno, prisionero y cautivo, he cumplido con mis años de carcelería, he trabajado y escrito cuatro libros que han sido publicados en la Feria Internacional del Libro. Dos desde la cárcel de Piedras Gordas, uno de la cárcel de Chorrillos y uno en la Base Naval. Además, he seguido dirigiendo mi periódico que volvió a salir y he seguido organizando mi partido desde la cárcel”, añadió.

Toman acciones

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tomó acciones tras las declaraciones de Antauro Humala. Mencionaron que comunicarán los hechos al Ministerio Público para iniciar las investigaciones que correspondan.

“Ante lo declarado por el ex interno Antauro Humala Tasso, quien cuestiona la veracidad de la información contenida en las planillas de trabajo y educación tomadas en cuenta para la redención de su pena, la Procuraduría Pública del Instituto Nacional Penitenciario comunicará los hechos al Ministerio Público para iniciar las investigaciones que correspondan”, indicó el INPE en su comunicado.

Precisaron que “las planillas de control educativo, se encuentran firmadas por el exinterno y la suscriben, además, los funcionarios del área de educación, el coordinador de educación, el docente responsable y el director del establecimiento penitenciario. Asimismo, la solicitud de redención de pena donde se toman en cuenta los estudios realizados durante su reclusión, también ha sido firmada por el ex interno”.

De otro lado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, calificó de “desatinadas” y “preocupantes” las declaraciones dadas por Humala. “Si se siente avergonzado por esas actividades, es un tema personal de él, pero nosotros revaloramos el trabajo que realizan los internos dentro de su proceso de resocialización”, dijo el representante del Ejecutivo, en declaraciones a Canal N.

