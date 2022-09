Sutep evalúa ir a una marcha nacional porque el Gobierno no destina el 6% del PBI para el sector educación

Sutep anuncia huelga si Pedro Castillo no destina el 6% del PBI al sector Educación

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) evalúa convocar a una marcha nacional en protesta contra el Gobierno de Pedro Castillo porque no habría destinado el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) al sector educativo para el próximo año tal como lo prometió en campaña electoral. Tan solo presupuesto un 4.1%, dos puntos menos como establece la Constitución Política.

“Aquí hay que tener presente que, el 2017, había una realidad absolutamente diferente y no solamente fueron perjudicados alumnos, sino también docentes que fueron conducidos a una medida de lucha que no consiguió absolutamente nada”, dijo Lucio Castro, secretario general del Sutep, en declaraciones a RPP Noticias.

Además, agregó que existen “múltiples problemas” que el Ejecutivo no estaría atendiendo en el presupuesto 2023 referido a políticas educativas. “Este proyecto, establece que los auxiliares de educación, que hoy ganan una miseria y cuya remuneración no es aumentada desde el 2020, continúen en esa situación y no promueven el incremento ni el nombramiento para ellos (...) Sobre los cesantes y jubilados, solo plantea un incremento de S/50 y consideramos que ese monto demuestra la insensibilidad que hay hacia estos compañeros”, sostuvo.

Para el dirigente sindical, la “modalidad” en que el Ejecutivo plantea los incrementos salariales no resulta ser la más adecuada. Cuestionó que no se esté contemplando el incremento de plazas docentes.

Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep).

“Plantea el incremento de remuneraciones de una forma en que el mismo presidente, cuando era candidato, tildaba de “neoliberal”. Este 2022, el aumento salarial ha sido por tramos, en 2023 plantea la misma modalidad (...) En el incremento de plazas, ha habido más o menos una migración de medio millón de alumnos que provienen de la escuela privada, por la pandemia. Además, hay 200 mil alumnos venezolanos en el sistema. Esto obliga a crear nuevas plazas, asegurar la presencia de más directivos, más auxiliares, más docentes, y el gobierno no está tomando en cuenta esta realidad”, dijo.

Denuncia constitucional

El representante del Sutep recalcó que era una “medida ilegal” la reforma planteada del directorio de la Derrama Magisterial. “El Decreto Supremo Nº 009, que es el que impulsa (la bancada) Bloque Magisterial que no representa al magisterio, que promueve el gobierno de manera ilegal, es un tema que el Congreso debe resolver haciendo uso de su mecanismo de control en una primera etapa ya lo ha hecho, se ha realizado una votación donde le dice al gobierno y al Bloque Magisterial que se respete la Constitución que establece en el artículo 51 la jerarquía de normas”, dijo.

Hay que recordar que semanas atrás, el Sutep ha solicitado a las bancadas parlamentarias en el Congreso a presentar de manera formal una denuncia constitucional contra el presidente de la República debido a la norma que busca realizar una serie de modificaciones en la Derrama Magisterial.

“El Sutep ha solicitado formalmente a las bancadas del Congreso denunciar constitucionalmente a Pedro Castillo por el ilegal D.S. 009-2022-Minedu, con el que busca liquidar la Derrama Magisterial, siendo una entidad de derecho privado en la que el Estado no invierte nada”, publicó el gremio de maestros en su cuenta oficial de Twitter.

Entre los cambios, se modificará la composición, cantidad y forma de elección de los miembros del directorio de la Derrama Magisterial.

En la actualidad, el directorio lo conforman seis miembros, de los cuales cuatro son elegidos directamente por el Sutep. El directorio está constituido por cuatro representantes del Sutep, uno del Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú y un representante del Ministerio de Educación.

Otros cambios en el estatuto dispondrán a que el inicio de aportaciones a la Derrama Magisterial ya no se dará automáticamente cuando el docente es nombrado, sino que ahora debe darse a solicitud expresa del interesado.

También se abre la posibilidad de que un asociado se desafilie y obtenga la devolución de sus aportes, así como la rentabilidad obtenida.

