Candidato Rafael Santos denunció intento de secuestro a su familia y no descarta intereses políticos tras ataque

El candidato al Gobierno Regional de Lima, Rafael Santos, denunció a través de una entrevistas con RPP Noticias que su familia fue golpeada y maltratada durante un presunto robo en la ciudad de Chincha.

El representante por Renovación Popular, no descarta que detrás de este ataque haya “motivaciones políticas”.

Además, indicó que su familia estuvo expuesta a que estos delincuentes, ya que entraron a su vivienda y los amedrentaron por varios minutos. Asimismo, detalló que eran seis los asaltantes que mantuvo a su familia amenazada con pistolas.

“Han golpeado a mi suegro, le han roto las costillas a mi cuñado. Estos delincuentes han ingresado a mi casa con armas buscando a mi esposa, a mis hijos”, manifestó para el noticiero.

Al ser consultado sobre si este ataque tiene que ver con su postulación al Gobierno Regional de Lima, indicó que no descarta que esto se trataría de algo vinculado a ello, ya que “en la política no hay casualidades”.

“El martes (20 de septiembre) fue el debate regional y fui el único candidato que dije a la corrupción y a la delincuencia voy a enfrentarme frontalmente. Hay 2 mil 635 millones que están paralizados aquí en la región y yo he dicho que voy a investigar cada una de esas obras que están paralizadas y el fin de semana secuestran a mi familia, si la próxima semana son las elecciones, esa coincidencia es demasiado”, manifestó.

En ese sentido, el candidato por el Gobierno Regional de Lima pidió cuanto antes la celeridad de la policía para identificar a los malhechores que ingresaron a su hogar y puso en peligro la integridad de su familia.

Incluso, aseguró que espera todo el apoyo de las autoridades porque este intento de secuestro pudo haber terminado en una fatalidad.

Recibe el apoyo de su familia

Santos indicó al medio que estuvo dispuesto a dar un paso al costado y retirarse de estas próximas elecciones electorales. Sin embargo, fue su familia la que lo motivó para que no lo haga y siga en carrera política.

Por el momento, el candidato ha optado por no contestar llamadas telefónicas para evitar ser extorsionado por delincuentes para que renuncie a continuar en la carrera electoral.

“Yo ya no contesto los teléfonos, lo típico es que te destrozan a la familia y de ahí te llaman para decirte ‘retírate de la contienda’, que eso es lo que están queriendo hacer”, aseguró.

Promesas de Rafael Santos

En declaraciones para la agencia Andina, Rafael Santos contó más sobre sus proyectos y lo que él quiere realizar en caso ganara esta contienda electoral.

“No vengo a buscar un puesto de trabajo ni tampoco ser autoridad para algún beneficio personal. Entro a la política para servir porque confío y sé que los cargos públicos son de servicio. El que no sirve para servir no sirve para gobernar, porque uno gobierna para todos de la misma manera, con los que están contigo y con los que no. Cuando te comprometes a algo no te puedes ir de un lado a otro. En mi caso, me estoy comprometiendo con el cargo, con esta campaña, y me estoy comprometiendo con mi región; hace más de 20 años estoy haciendo Patria, dando puestos de trabajo y pagando mis impuestos”, indicó.

“Hay 157 obras paralizadas, por actos de corrupción e ineficiencia, que representan 2,635 millones de soles solo en Lima Provincias. En lo que va del año, el Gobierno actual ha ejecutado el 22 % del presupuesto, es decir, el 78 % restante lo tendrá que devolver; eso es improvisación e ineficiencia. Por eso venimos con un plan, las obras serán dadas inmediatamente y se publicarán tanto la licitación como las bases previas a fin de que toda la ciudadanía sepa lo que se contrata y cómo se hace”, explicó.

