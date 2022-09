George Forstyh calificó de error haber dejado a La Victoria por aspirar a la presidencia

George Forsyth participa de las Elecciones regionales y municipales tras perder las presidenciales del 2021.

Entre los candidatos a la alcaldía de Lima existen tres que participaron en la campaña presidencial del 2021; sin embargo, solo uno de ellos pidió licencia de sus funciones como autoridad pública para participar de la elección que perdió. Se trata de George Forsyth, representante de Somos Perú en las Elecciones regionales y municipales 2022 quien ahora califica de error el haber dejado sus obligaciones con el distrito que lo eligió.

Durante los últimos días de la campaña por la alcaldía de Lima, Forsyth se ha comunicado con la prensa en diversas ocasiones. Durante estos encuentros ha aprovechado para señalar que su salida de La Victoria fue un error, pero que ha aprendido de dicha experiencia. “Uno aprende mucho del pasado. De las decisiones que quizá no fueron correctas, pero solo se equivocan quienes se atreven a luchar”, dijo ante los medios.

“Los pasos que se da en la vida uno tiene que agradecerlo porque lo hacen mejor persona. Con mis 40 años he madurado muchísimo y tengo la preparación y la experiencia. He sigo regidor y alcalde de un distrito sumamente complejo”, agregó el candidato que tras las elecciones del 2021 no recibió el apoyo mayoritario del distrito que alguna vez gobernó. Sin embargo, asegura que conoce a profundidad el tema municipal.

“Creo que la vida me dio una gran trayectoria de aprendizaje que hoy me hacen una persona madura y preparada para gobernar Lima. Uno aprende de sus errores más que de sus virtudes”, resaltó George Forsyth quien hasta el momento se encuentra en el tercer puesto entre los candidatos a la alcaldía de Lima. Lo superan Daniel Urresti y Rafael López Aliaga, también excandidatos a la presidencia.

George Forsyth asegura que no percibió ingresos durante el 2021 porque se dedicó de lleno a su campaña presidencial.

Sobre la labor del ganador de la elección del 2021, Pedro Castillo, el candidato de Somos Perú señaló que está llevando un gobierno mediocre. “Hoy hay una desaprobación total del Ejecutivo. No estamos de acuerdo, están trabajando de una manera bastante mediocre y encima con casos de corrupción bastante graves. No solamente ellos, también el Legislativo. (Los dos) están haciendo un pésimo trabajo”, expresó.

Esperado encuentro

Falta una semana para que se celebre las Elecciones Municipales y Regionales 2022. A pocos días de decidir quiénes serán nuestros próximos gobernantes municipales y regionales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizó un debate electoral donde los ocho candidatos que postulan para la alcaldía de Lima medirán sus propuestas.

Este encuentro, que será televisado y transmitido por TV Perú, JNE TV, Latina TV, Facebook Live del JNE; ayudará a los electores a decidir su voto. Los periodistas Josefina Townsend y Carlos Cornejo serán los moderadores encargados de paso a los diferentes bloques que permitirán que el debate se de en forma ordenada.

El debate municipal del JNE se iniciará a las 8:00 p.m. en el Auditorio Ella Dunbar Temple de la Universidad Mayor de San Marcos.

Hoy es el debate municipal entre los 7 candidatos por Latina.

Bloques del debate municipal

Primer bloque: se escogerán preguntas hechas por civiles sobre temas socioeconómicos, territoriales, ambientales e institucionales. A los candidatos se le formulará dos y tendrán un minuto para responder cada una.

Segundo bloque: los candidatos intercambiarán propuestas mediante preguntas y réplicas. El JNE confirmó el orden de cuatro duplas para este tiempo de intercambio, que constará en total de tres minutos.

Tercer bloque: los aspirantes a alcalde tendrán 45 segundos para responder dos preguntas de organizaciones civiles.

Cuarto bloque: los televidentes oirán durante un minuto y 30 segundos el discurso final de cada político.