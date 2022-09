Encuesta del IEP: Urresti continúa primero y Forsyth a punto de pasar a López Aliaga

Daniel Urresti, George Forsyth y Rafael López Aliaga lideran la intención de voto.

La última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) muestra a los tres primeros lugares en la preferencia del electorado para la alcaldía de Lima más juntos que nunca. Si bien Daniel Urresti, de Podemos Perú, continúa liderando la encuesta del 22 de sitiembre, ha perdido varios puntos en relación al sondeo de agosto y George Forsyth, de Somos Perú, empata la segunda posición con Rafael López Aliaga.

Otro de los candidatos que subió considerablemente es Gonzalo Alegría, quien pasó de 1.1% a 7.4%, aunque recientemente fue acusado de violencia psicológica y sexual contra su propio hijo.

Por el margen de error de +/- 5 puntos, hay un empate técnico entre los tres primeros lugares.

La encuesta publicada este sábado por el diario La República arroja estos resultados:

- Daniel Urresti (Podemos Perú): 19,4% (25,4% en agosto)

- Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 16,7% (22,0% en agosto)

- George Forsyth (Somos Perú): 16,3% (13,3% en agosto)

- Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú): 7,4% (1,1% en agosto)

- Elizabeth León (Frente de la Esperanza): 2,4% (0,5% en agosto)

- Yuri Castro (Perú Libre): 2,2% (2,0% en agosto)

- María Elena Soto (Avanza País): 2,2%

- Omar Chehade (APP): 1,6% (2,7% en agosto)

- Blanco o viciado: 5,0% (4,2% en agosto)

- Ninguno: 13,1% (12,5% en agosto)

- Aún no se ha informado: 13,8% (8,8% en agosto)

Las elecciones municipales 2022 se llevarán a caba este domingo 2 de octubre. (Andina)

En el estudio estadístico también se consultó ¿qué tan decidido tienen su voto? los electores. Un 50% de los encuestados indicó que está seguro de su voto y no piensa cambiarlo. En cambio, un 32% manifestó que su voto está decidido pero que podrían cambiar de opción. Hay un 14% que aún no lo ha decidido y 4% no opina.

Ficha técnica

La encuesta del IEP se realizó del 19 al 22 de septiembre de 2022. Para la provincia de Lima, el margen de error es de +/- 5,0 puntos y el nivel de confianza: 95%.

Simulacro de votación

En el último simulacro de votación realizado por Datum, el postulante de Podemos Perú obtendría el 21,5% de los votos, mientras que el de Renovación Popular el 20,0%. Más relegado figura esta vez George Forsyth, quien obtiene el 11,0%.

El simulacro de votación con cédula de Datum, publicado el viernes por el diario Gestión, fue realizado del 19 al 21 de setiembre y muestra estos resultados:

- Daniel Urresti (Podemos Perú): 21,5%

- Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 20,0%

- George Forsyth (Somos Perú): 11,0%

- Omar Chehade (APP): 6,3%

- Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú): 6,3%

- Elizabeth León (Frente de la Esperanza): 3,8%

- Yuri Castro (Perú Libre): 3,3%

- Blanco 14,2%

- Viciado: 8,6%

