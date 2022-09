Elecciones 2022: Daniel Urresti informó que el 19 de octubre se dictará sentencia contra Rafael López Aliaga por difamación agravada

Rafael López Aliaga y Daniel Urresti lideran la intención de voto para las Elecciones Municipales 2022. (Andina)

El candidato a la alcaldía de Lima por Podemos, Daniel Urresti, informó que el próximo 19 de octubre se dictará sentencia en contra de su contrincante en las Elecciones 2022, Rafael López Aliaga, a quien denunció por difamación agravada al asegurar que el exministro asesinó al periodista ayacuchano Hugo Bustíos y, además, abusó sexualmente de una mujer

De acuerdo a los expresado por Urresti, si el líder de Renovación Popular no se presenta a la audiencia oral sumarísima será declarado reo contumaz y se ordenará su ubicación y conducción compulsiva.

“López Aliaga aseguró categóricamente que yo maté a Bustíos y que ultrajé a una mujer, lo cual es totalmente falso. Le di el tiempo de ley para que se rectifique y no lo hizo. El juez le pidió presentar las pruebas de los graves delitos que me imputó y tampoco lo hizo. Es por eso que el Poder Judicial lo ha citado a una audiencia sumarísima. Su sentencia es inminente”, afirmó el exmilitar.

Rafael López Aliaga aseguró que no le debe nada a la Sunat y que sus compañías han generado miles de puestos de trabajo. (Andina)

En efecto, la Resolución Nº 17 del décimo primer juzgado penal unipersonal que ya fue notificada a las partes, señala que el querellado Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla deberá iniciar su manifestación el próximo 19 de octubre, a las 8.30 horas en audiencia pública.

“Si López Aliaga no concurre a la audiencia oral indefectiblemente será declarado reo contumaz y se ordenará su ubicación y detención inmediata”, afirmó el candidato de Podemos, quien se encuentra en el primer lugar de las encuestas a una semana de realizarse las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Por último, agregó que la querella que presentó contra López Aliaga, a quien le exige una reparación económica de 34 millones de soles, obedece a un pedido de su esposa e hijas, quienes le exigieron que haga respetar el apellido de la familia Urresti Elera.

“Yo, por mi formación militar, estoy preparado hasta para ser prisionero de guerra, por lo tanto, a mí no me afectan los insultos o agravios. Pero, al mismo tiempo, no puedo tolerar que a mi familia la hagan sufrir o le digan frases hirientes a causa de este caso”, puntualizó.

Daniel Urresti invierte más de S/63 mil en campaña para Facebook. Foto: Andina

Última encuesta

La última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) muestra a los tres primeros lugares en la preferencia del electorado para la alcaldía de Lima más juntos que nunca. Si bien Daniel Urresti, de Podemos Perú, continúa liderando la encuesta del 22 de sitiembre, ha perdido varios puntos en relación al sondeo de agosto y George Forsyth, de Somos Perú, empata la segunda posición con Rafael López Aliaga.

Otro de los candidatos que subió considerablemente es Gonzalo Alegría, quien pasó de 1.1% a 7.4%, aunque recientemente fue acusado de violencia psicológica y sexual contra su propio hijo.

Por el margen de error de +/- 5 puntos, hay un empate técnico entre los tres primeros lugares.

La encuesta publicada este sábado por el diario La República arroja estos resultados:

- Daniel Urresti (Podemos Perú): 19,4% (25,4% en agosto)

- Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 16,7% (22,0% en agosto)

- George Forsyth (Somos Perú): 16,3% (13,3% en agosto)

- Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú): 7,4% (1,1% en agosto)

- Elizabeth León (Frente de la Esperanza): 2,4% (0,5% en agosto)

- Yuri Castro (Perú Libre): 2,2% (2,0% en agosto)

- María Elena Soto (Avanza País): 2,2%

- Omar Chehade (APP): 1,6% (2,7% en agosto)

- Blanco o viciado: 5,0% (4,2% en agosto)

- Ninguno: 13,1% (12,5% en agosto)

- Aún no se ha informado: 13,8% (8,8% en agosto)

Las elecciones municipales 2022 se llevarán a caba este domingo 2 de octubre. (Andina)

En el estudio estadístico también se consultó ¿qué tan decidido tienen su voto? los electores. Un 50% de los encuestados indicó que está seguro de su voto y no piensa cambiarlo. En cambio, un 32% manifestó que su voto está decidido pero que podrían cambiar de opción. Hay un 14% que aún no lo ha decidido y 4% no opina.

SEGUIR LEYENDO