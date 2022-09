Antauro Humala vuelve a desearle la muerte a su hermano Ollanta tras llamarlo “traidor”

(Vídeo: Twitter).

Tras su liberación del Penal Ancón II, el líder etnocacerista, Antauro Humala, ha sido visto en reuniones y congregaciones con simpatizantes de su ideología. Un vídeo difundido en redes sociales, mostró parte de su discurso político, donde le desea la muerte a su hermano, el expresidente del Perú, Ollanta Humala.

El material difundido en la red social de TikTok y luego en Twitter, muestra al responsable del Caso Andahuaylazo realizando una especie de actividad proselitista, aprovechando el descrédito de la clase política y las promesas incumplidas del presidente peruano Pedro Castillo para promocionar su próxima candidatura a la presidencia.

Es así que, Humala Tasso, luciendo un poncho característico de la sierra peruana, llamó “traidor” a su hermano Ollanta y señaló que por ello merece ser “fusilado”.

“¡Carajo! Mi madre lo parió, salimos del mismo útero, pero traicionó pues. ¿Acaso yo soy mi hermano? Él traicionó y tiene que ser fusilado igual”, se le escuchó decir al líder etnocacerista.

“Yo soy Antauro. Yo he hecho la rebelión, he hecho Locumba, he hecho Andahuaylas, he quitado los libros, hago las giras, y recién salgo del cautiverio. Así que, carajo, conmigo va la revolución. Nosotros sí lo vamos a hacer, carajo”, agregó.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que Antauro manifiesta que su hermano debe morir. En el 2017, cuando Ollanta Humala comenzó a ser señalado por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos y su presunta participación en el caso Odebrecht, el líder etnocacerista lo invitó a que se “suicide”.

“Lamentablemente fuiste mi hermano y camarada de armas: razón por la que, esforzándome, te hago este último exhorto que, ojalá sigas: SUICIDATE. Es lo mejor que te tocaría hacer, en caso tengas una pizca de dignidad aún”, fue parte del documento redactado por el propio Antauro quien en ese entonces pagaba su condena en un penal.

En ese mismo escrito, acusó a su hermano Ollanta Humala de haberle fallado a su familia y a la ciudadanía durante su gestión como presidente de la República.

Ollanta Humala, expresidente del Perú. | Foto: Agencia Andina

“Tu deserción en Locumba (contra Alberto Fujimori), tu traición en Andahuaylas (contra Alejandro Toledo) y tu subordinación a la Hoja de Ruta vargasllosiana en perjuicio de la Gran Transformación de primigenia orientación etnocacerista”, mencionó Antauro Humala.

“A parte de la merecida tragedia y humillación pública que inexorablemente toca afrontar a ti y al resto de tu ‘familia presidencial (Heredia)’, solo te queda la ignominia en el campo de la historia”, señaló el hermano del ex jefe del Estado.

Antauro no fue el único de los Humala que manifestó este mal deseo contra el expresidente. Su padre, Isaac Humala, suscribió la mencionada carta.

“Suscribo lo escrito por mi hijo (Antauro), no le quedaría otra cosa que suicidarse (a Ollanta). Cuando quebraban los gerentes, se suicidaban. Si lo condenan, va a acompañar a Fujimori a Toledo, en cierta forma está acompañando a Morales Bermúdez. Son tres presidentes, entonces va a la cárcel y más digno sería suicidarse”, comentó el padre del exmandatario en una entrevista pasada con radio Capital.

¿Por qué la enemistad entre los hermanos Antauro y Ollanta?

Para los peruanos no es nuevo escuchar o leer los deseos de muerte, ataques y críticas por parte del extremista Antauro contra su hermano Ollanta. Aunque ambos fueron parte de una cuartada de rebelión durante el gobierno de Alberto Fujimori, la decisión de desertar por parte de Ollanta quebró tal vez lo poco del lazo fraternal entre ambos hermanos.

Sin embargo, esta rivalidad entre Antauro y Ollanta habría iniciado mucho antes, según don Isaac Humala, quien manifestó anteriormente que el enfrentamiento entre sus hijos tiene que ver con su forma de ser y con cómo los ha criado. “Ambos tenían aspiraciones presidenciales innegables”, anotó.

