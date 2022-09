Isaac Humala se reunió con Pedro Castillo antes de liberación de Antauro Humala

163

Un nuevo capitulo en el escándalo por la liberación de Antauro Humala. Ahora, su padre Isaac Humala ha revelado que se reunió con el presidente Pedro Castillo antes de que el líder etnocacerista recibiera de parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la redención de su pena para ser excarcelado del penal Ancón I, donde cumplía un mandato de 19 años de prisión por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión por el llamado ‘Andahuaylazo’.

En una entrevista con el portal Epicentro, el patriarca de los Humala señaló que un emisario del mandatario lo citó en Palacio de Gobierno el viernes 19 de agosto. Allí, aseguró que Castillo le mandó saludos a su hijo que en las horas siguientes iba a abandonar la cárcel.

“Bueno sí (me reuní con Pedro Castillo). Creo que un día antes me invitaron, fui. Diez minutos, un saludo, al despedirnos me dijo: saludos a Antauro. No lo solicité yo, ya pensando digo: ‘él algo ha hecho apoyando la salida, pero puede ser, es simbólico’. Yo no había solicitado, no había ningún punto en concreto a tratar”, apuntó.

“No me llama el presidente, sino una persona me busca, me cita una hora, me dice que vaya a Palacio, entonces yo fui”, añadió Isaac Humala. Además, mencionó que no había ningún punto en agenda en la cita en la sede del Poder Ejecutivo. “No tocamos ese punto (la liberación de Antauro Humala), simplemente lo escuché, lo saludé, tuve el gusto de conocerlo y le pregunté si leía mi artículo y me di cuenta que no. Pensé que me leía”, aseveró.

Antauro Humala salió de prisión el pasado sábado 20 de agosto. (AP)

Como se recuerda, Antauro Humala salió en libertad el 20 de agosto pasado. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) le otorgó una redención de su pena para ser excarcelado del penal Ancón I, donde cumplía un mandato de 19 años de prisión por el ‘Andahuaylazo’.

Sin embargo, Humala provocó una polémica debido a que dio una entrevista exclusiva a Infobae y negó haber realizado módulos ocupacionales, con proyectos de Hello Kitty y otros similares, para salir de la prisión. Así, desmintió lo dicho por el jefe del INPE a la Comisión de Justicia del Congreso, la cual lo convocó para que explique los motivos de la redención de pena de 19 a 17 años.

“El INPE y el Estado peruano es tan inoperante que si Cervantes hubiese estado preso y escribía el ‘Quijote de la Mancha’, no lo hubiesen considerado trabajo. Yo he escrito en prisión cuatro libros, pero el INPE no los considera trabajo a pesar de que han sido presentados en la Feria Internacional del Libro. Yo no hice nada y este es mi trabajo [muestra su último libro]. Como para el INPE, esto no es trabajo pues pusieron esas cojudeces [proyectos de Hello Kitty, tulipanes, danzas folclóricas]. Eso nunca lo he hecho y lo digo sinceramente. Es problema del INPE”, mencionó a este medio.

Además, Humala señaló que el ministro de Justicia, Félix Chero, y el jefe del INPE, Omar Méndez, deberían aclarar por qué apareció este informe donde se detalla que él habría realizado diversas actividades para salir antes de cumplir su sentencia en el 2024. “Yo cumplí con mi trabajo, con mis años de cana (cárcel) y ahora estoy libre. Que ellos, en la inoperancia del Estado, hayan querido inventar por no querer admitir mi trabajo intelectual, es problema del Estado peruano”, indicó.

El líder del etnocacerismo desmiente los informes del INPE que señaló que realizó talleres de diversas actividades. Video: Carlo Fernández.

Por estas declaraciones, el INPE ha solicitado que el Ministerio Público investigue a Humala Tasso por desmentir que realizó trabajos manuales con el fin de recobrar su libertad. Por su parte, hay un pedido de la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) para que vaya a la Comisión de Fiscalización a que rinda cuentas de sus explosivas declaraciones.

SEGUIR LEYENDO