Antauro Humala apuesta por regresar a la Constitución de 1979 para aplicar la pena capital a los expresidentes

Antauro Humala dijo que la Constitución que debe regir es la del 79. Video: Carlo Fernández.

Antauro Humala ya habló sobre las propuestas radicales que piensa implementar en caso llegue al poder en una entrevista con Infobae. Sin embargo, antes de entrar en ese terreno, le preguntamos por qué iba a crear dos partidos políticos: el Partido Etnocacerista Revolucionario Unido (PERÚ) y la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro).

El líder etnocacerista, fiel a su estilo, ofreció la siguiente explicación. “Estaba inscribiendo el Partido Etnocacerista Revolucionario Unido (PERÚ), pero también la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro). Cuando PERÚ se estuvo inscribiendo, hemos querido cambiarle el nombre a Frente Patriótico, pero hay un partido que ya nos anticipó el nombre y, por eso, hemos visto la posibilidad de cambiar el nombre”, dice.

Humala sostuvo que el partido Antauro sería el primero en ser reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque el recojo de firmas con las siglas de su nombre ha sido un éxito. El líder etnocacerista descartó que siga el mismo error de los políticos peruanos que crean partidos para que se conviertan en vientres de alquiler.

“Nosotros tenemos aparato, militancia y cientos de esos. El partido existe, la organización existe, el carro existe. Solamente nos falta la placa que es la inscripción y un formalismo. Tenemos el vehículo y la placa, mientras que el resto de partidos son solamente placas y, por ello, son vientres de alquiler”, mencionó.

Antauro Humala, líder etnocacerista le contó a Infobae sobre sus planes etnocaceristas. Video: Carlo Fernández.

Hace trece años, Antauro Humala tenía una posición muy crítica sobre las vías para acceder al poder. De hecho, en una entrevista que Santiago Pedraglio y Martín Paredes le hicieron, el líder etnocacerista dijo lo siguiente:

“Mi opinión particular es que no debemos presentarnos a las elecciones, no es nuestro estilo. Nuestra partida de nacimiento, no ha sido un millón de Soros, tampoco ha sido un cafetín entre cuatro empresarios ni ha sido una pollada; ha sido una rebelión. Hay una línea que hay que seguir. Y esa línea es alérgica a las reglas de juego de un Estado quebrado, corrupto, ineficiente y regido por un marco constitucional mafioso, como lo es la vladiconstitución del 93. No vale la pena presentarse ahí”, dijo en 2009.

Infobae le hizo la pregunta: ¿Qué le hizo cambiar para aceptar las reglas de juego?

“Hemos tenido dos rebeliones. La primera en Locumba contra un presidente delincuente y corrupto como lo es Fujimori. Después, tuvimos una segunda rebelión contra dos presidentes porque Kuczynski era ministro de Economía de Toledo en ese entonces. Los tres: Toledo, Fujimori y Kuczynski, están en Lava Jato y, por eso, están presos por corruptos y ladrones. Entonces, yo me siento orgulloso de las dos cosas (Locumba y Andahuaylazo)”, opinó.

Constitución de 1979

Antauro Humala mencionó que la Constitución de 1993 “no sirve”. Por ello, mencionó que la Carta Magna de 1979 debe regir. “En el artículo 307 de esa Constitución dice que no pierde vigencia si es derogada con mecanismos ajenos a los que ellos mismos contiene. ¿Cómo se deroga esta Constitución? Cuando hay 130 votos de los congresistas. Ahí dice el artículo que tengo el deber de sublevarme ante los usurpadores, o sea Fujimori, y sus sucesores Toledo, García, Paniagua, Ollanta, Kuczynski y hasta el de ahorita (Pedro Castillo) que deberán ser perseguidos y sancionados”, manifestó.

“Esta Constitución, que nadie firma y de un extranjero (Alberto Fujimori) que fugó, ha sido impugnada desde los cuarteles tres veces. Para nosotros, es papel higiénico y basura. Si nosotros llegamos al poder, vamos aplicar este artículo 307″, agregó.

¿Si se deroga la Constitución del 93, tendría que hacerse una nueva? “¿Para qué? Derogamos y se restablece la del 79, en función a este artículo 307, con la cual puedo meter preso a todos los presidentes y congresistas salidos del 5 de abril 1992. Con los seis presidentes, puedo llevarlos a la Base Naval, donde estuve preso con (Vladimiro) Montesinos y Abimael (Guzmán). Con los mil congresistas llenamos Piedras Gordas porque allí hay mil celdas. Les damos la opción de abjurar a esta basura de Constitución de Fujimori para reconocer esto (muestra la Constitución de 1979). Si no lo hacen, pues tendrán que ser procesados”, anotó.

De derogarse la Constitución del 93, Antauro Humala, aseguró que meterá preso a todos los ex presidentes y ex congresistas del 5 de abril.

El líder etnocacerista sostiene que en la Carta Magna de 1979 está la pena de muerte por traición a la patria en tiempo de guerra interna o externa. “Para nosotros, la alta corrupción de Lava Jato implica traición a la patria. No es solo corrupción, sino traición a la patria. Entonces, acá se le aplica la pena capital. Es totalmente legal y lógico”, complementó.

“A mi me tildan de loco, secuestrador y asesino. Pero, ¿quién lo hace? La clase política que está en decadencia y se aferran a la Constitución extranjera de Fujimori”, señaló Humala.

Tras meter preso a todos los expresidentes y excongresistas, aseguró que el siguiente paso convocará a una Asamblea Constituyente bajo el marco del artículo 307 de la Constitución de 1979.

Tras esta entrevista, Antauro Humala viajó al sur para encontrarse con los etnocaceristas.

