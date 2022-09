Perú vs México: El ataque ‘azteca’ y sus posibles bajas

El 'Tata' Martino cuenta con 30 convocados en su lista oficial para enfrentar a Perú y Colombia como parte de los duelos amistosos.

El duelo amistoso entre Perú y México, pese a su calidad de práctica, marcará el inicio de Juan Reynoso como entrenador del combinado patrio. El ‘Cabezón’ ya tiene en mente cuál será el planteamiento de juego que aplicará de acuerdo a las características del rival de turno. Para concretar la idea, el estratega ha estudiado cuál sería la formación que propondrá Gerardo ‘Tata’ Martino y sus posibles figuras a destacar en la cancha. Al menos, cuatro son los futbolistas que desequilibrarían a la escuadra ‘Blanquirroja’ el sábado 24 de setiembre a las 20:00.

Para la selección mexicana, medirse con la escuadra ‘inca’ no solo representa un partido programado como parte de la temporada 2022; sino también sirve para evaluar su nivel de cara a su participación en la Copa del Mundo Qatar 2022. Su preparación previa está siendo vital para afinar detalles y corregir errores con el fin de dejar la mejor impresión.

En la cita internacional, enfrentarán por el grupo C a la Argentina de Messi, a la Polonia de Robert Lewandowski y a Arabia Saudita en su sexta participación en un Mundial. No obstante, Martino mantiene su confianza en las siguientes figuras del equipo ‘Azteca’ para el Mundial; sin embargo, frente Perú y Colombia, tendrá que prescindir de algunas figuras determinantes en su plantilla.

Entrenamiento de la Selección Mexicana previo a enfretar a Perú y Colmbia a dos meses del Mundial de Qatar 2022. Foto: @miseleccionmx

Rogelio Funes Mori (Monterrey)

El centrodelantero argentino y nacionalizado mexicano durante los últimos años, fue convocado por Martino para enfrentar a la ‘Bicolor’. Con apenas 15 partidos oficiales con los ‘aztecas’, Funes ha demostrado la motivación de vestir la camiseta y generar acciones efectivas para selección actual.

Su debut con México ocurrió en julio de 2021 y, hasta el momento, registra cinco goles distribuidos en Clasificatorias, Copa de Oro y partidos amistosos. Ha sido considerado desde el arranque en 13 de las 18 ocasiones posibles; sin embargo, durante los últimos días, sufrió una fuerte lesión que lo dejará, tentativamente, fuera de las canchas. Pese a su diagnóstico desfavorecedor, el ‘Tata’ realizó el llamado oficial al tener en cuenta la aclimatación del futbolista.

El estratega quiere que el argentino-mexicano se una a su equipo y se integre en los trabajos sin tener minutos en la cancha pues su principal plan es reservar su recuperación hasta el Mundial.

Rogelio Funes en entrenamientos previos a duelo ante Perú.

“El ‘Tata’ Martino le dejó clarito que, si quiere estar en el Mundial de Qatar 2022, debe tener cuidado. Pues que últimamente anda muy propenso a lesionarse y si no está preparado no será convocado. Le hizo saber que es un jugador con el que cuenta, pero lo quiere bien físicamente, comprometido y sin contratiempos”, reveló el diario local Mediotiempo.

Hirving Lozano (Napoli)

El extremo derecho de 27 años fue tomado en cuenta por el ‘Tata’ para ocupar un lugar en la presión contra Perú y Colombia. Con 15 goles en 56 partidos, el ‘Chucky’ Lozano es de plena seguridad para la escuadra mexicana, con más énfasis si se trata de partidos amistosos. Para la serie de partidos oficiales de práctica previos a las Clasificatorias CONCACAF, el futbolista de 1.75m anotó cuatro goles para las victorias de México ante Japón, Costa Rica e Islandia, respectivamente.

No obstante, para la jornada doble de amistosos, el deportista natal de Ciudad de México estaría sumando en los minutos finales tras venir de una seguidilla de lesiones e inactividad en el Napoli. Él mismo reconoció que en algún momento pensó negarse a integrar el ‘Tri’ a causa del desgaste físico. “Sí pasó por mi mente el no regresar a Selección Mexicana, la lesión del ojo fue la más complicada, pasó de todo y platicando con la familia ellos me convencieron a volver y mi deseo de estar”, reveló en la última rueda de prensa en California.

Foto de archivo del futbolista mexicano Hirving Lozano celebrando con Jesus Gallardo tras marcarle a Alemania en el Mundial de Rusia 2018. Jun 17, 2018 REUTERS/Christian Hartmann

Si bien no está en su mejor momento e incluso no fue convocado para el último partido frente a Paraguay en calidad de amistoso, se espera que, al menos, sume algunos minutos en cancha. Lo que sería un factor de riesgo en la medida de cuidar su aspecto físico con miras al mes de noviembre y la cita mundialista que México enfrentará. Dicha idea de juego tendrá que ser evaluada por Martino.

Raúl Jiménez (Wolverhampton)

El centrodelantero nacido en Hidalgo es uno de los futbolistas prometedores de la actual etapa de México. Con 29 goles y 14 asistencias en 96 partidos con la selección mexicana, Jiménez destaca por su efectividad de cara al arco y su continuidad en la Premier League con su club el ‘Wolves’.

Asimismo, resalta en el ataque por haber sido parte de las diversas victorias que llevaron a México a conseguir la ansiada clasificación, con tres goles. Dos ante El Salvador, en partido de ida y vuelta; y uno frente a Panamá. Con 10 años vistiendo la ‘Tri’ desde su debut, su puesto como titular estaría casi seguro con el ‘Tata’. No obstante, hace no mucho, con la convocatoria a los amistosos por delante, se confirmó que Jiménez presenta una lesión en la ingle y que es más ‘grave’ de lo que se suponía.

“Nunca pensé que íbamos a llegar a esta situación, no pensé que la cosa sea grave, pero es algo para prestarle atención, a medida que pasen los días. Sí hay que estar atentos a esa situación, estamos ofreciendo todo lo mejor para una mejor recuperación”, reveló el director técnico de los aztecas en la última rueda de prensa en Estados Unidos.

Jiménez ya se encuentra en California junto al resto del equipo mexicano.

