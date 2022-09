Tata Martino reconoció que la lesión de Raúl Jiménez es más grave de lo que pensó

(Foto: Instagram/miseleccionmx)

No llegan las buenas noticias para la Selección Mexicana de Futbol. Y es que a dos meses de que arranque el Mundial de Qatar 2022, el director técnico del Tri, Gerardo “Tata” Martino reconoció que la lesión de su delantero titular, Raúl Jiménez, tiene un panorama peor de lo esperado.

En conferencia de prensa desde Los Ángeles (Estados Unidos), el estratega argentino señaló que no pasó por su mente tener que preocuparse por el riesgo de que su “9″ no llegue recuperado para enfrentar a Polonia, el próximo 13 de noviembre.

“Quisiera pensar que no, que estamos a tiempo de que se va a recuperar, de que pueda jugar partidos con el Wolverhampton, lo veo de la misma manera que hace 20 o 30 días. Nunca pensé que íbamos a llegar a esta situación, no pensé que la cosa sea grave, pero es algo para prestarle atención, a medida que pasen los días. Sí hay que estar atentos a esa situación, estamos ofreciendo todo lo mejor para una mejor recuperación”

Sep 20, 2022; Carson, CA, USA; Mexico manager Gerardo Martino at media day at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Y es que Raúl no ha podido tener actividad en el Wolverhampton de Inglaterra debido a una lesión en la “ingle”. El equipo de la Liga Premier le ha dado descanso para que se recupere y obtuvo un permiso para estar con el Tricolor hasta el domingo, para ayudar a su recuperación.

Sin embargo, el propio atacante de 31 años se envalentonó y aseguró que va a estar listo para su tercer mundial, y el primero como titular.

“No, para nada, yo se que voy a estar y estoy tranquilo [...] Me siento bien, mentalmente estoy concentrado en la rehabilitación, físicamente no he jugado, pero estoy haciendo lo que me toca para llegar bien”, expresó el ex jugador del América, Atlético de Madrid y Benfica.

Solo llevará a tres delanteros

Santiago Giménez con el Feyernood de Holanda y Henry Martín con el América (Foto: Instagram)

Por otra parte, Martino confirmó que sólo llevará a Qatar 2022 a tres de los cuatro delanteros que convocó para la Fecha FIFA de septiembre: Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Giménez, por lo que está consciente de que su decisión final será muy criticada.

“Lo que pasa es que hoy tenemos una desigualdad en las posibilidades, porque hay dos aptos para jugar y dos que no están aptos. Siempre dije que el nueve es Raúl, está con una lesión que no le permite tener continuidad, lo que me produce satisfacción es que no estamos en problemas por escasez, sino que tenemos definir la situación entre cuatro, está claro que los cuatro no van a ir. Entre más motivos den para complicar la situación, lo ve bien”

“La discusión será el que quede fuera, como siempre sucede, en lugar de los tres que van, se hablará del que queda fuera”, agregó.

La prensa ha criticado duramente la convocatoria de Funes Mori (Foto: Instragram/miseleccionMX)

Y es que tanto Raúl como Funes Mori se encuentran lesionados, por lo que dependerá de la evolución de sus dolencias físicas para que puedan estar en la lista final de convocados. En el caso de Martín y “Chaquito”, siempre han tenido un rol de suplente en el Tri, aunque han sido los más destacados en las semanas recientes y se espera que sean los titulares en los juegos de preparación en California contra Perú y Colombia, los próximos 24 y 26 de septiembre, respectivamente.

“Trataremos de elegir a los 26 jugadores que se acerquen más a una idea futbolística, que nos puedan dar respuesta dentro de una Copa del Mundo”, comentó.





