Rogelio Funes Mori respondió a sus detractores por su llamado a la Selección Nacional: “El que sabe de futbol sabe lo que he demostrado”

Soccer Football - World Cup - CONCACAF Qualifiers - Mexico v Costa Rica - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - January 30, 2022 Mexico's Rogelio Funes Mori celebrates scoring a goal that was later disallowed REUTERS/Henry Romero

Desde que salió la última lista de convocados para los últimos juegos preparativos de cara al Mundial de Qatar 2022 contra Perú y Colombia, Rogelio Funes Mori ha sido uno de los personajes criticados por su llamado a la Selección Mexicana, pero el delantero de los Rayados de Monterrey aseguró que se ha ganado el puesto en el combinado de Gerardo “Tata” Martino.

Fue en encuentro con los medios donde el centro delantero de los Rayados se mostró tranquilo tras las ácidas críticas recibidas por miles de aficionados que juzgan su llamado al Tricolor: “El que sabe de futbol sabe cómo juego, sabe lo que he demostrado. Obviamente, no me quedo con lo que he hecho, si estoy en la Selección me lo he ganado y quiero seguir creciendo futbolísticamente”, comentó.

El Mellizo comentó que nadie le ha regalado nada desde que llegó a la Liga MX y que mantenerse en un buen nivel no ha sido sencillo: “Nadie me ha regalado nada y desde que estoy en Monterrey siempre he estado en crecimiento, mantenerse no es fácil y yo me he mantenido siete años en mi mejor momento futbolístico en Monterrey”, añadió.

El atacante argentino naturalizado mexicano comentó que no le da importancia a las críticas, además espera que toda la plana ofensiva del Tricolor llegue a Qatar en su mejor forma para poder afrontar sus partidos de la Copa del Mundo contra Argentina, Arabia Saudita y Polonia.

“Me pone muy contento con los chicos como Henry, Santiago Giménez y Raúl (Jiménez) que le está yendo muy bien allá. Esperemos todos estemos en un buen momento para estar en el Mundial y hacerlo de la mejor manera”, remató el atacante de Monterrey.

De acuerdo con la lista completa de 31 jugadores presentada por la Selección Mexicana, Gerardo Martino llevará a estos partidos a cuatro delanteros centros: Henry Martín, Santiago Giménez, Raúl Jiménez y el mencionado Rogelio Funes Mori.

Ante esta convocatoria y con los primeros tres delanteros con un lugar prácticamente seguro por su rendimiento histórico y reciente, Martino recibió múltiples críticas por citar a Funes Mori, quien lleva desde el 21 de agosto con una lesión muscular.

La principal de ellas fue de David Faitelson, el comentarista de ESPN que criticó con todo el nombramiento de Rogelio y lo calificó como un “capricho” del estratega argentino, quien impulsó su naturalización mexicana para jugar con el Tri: “No se entiende la convocatoria de Funes Mori… Es un futbolista lesionado que no ha mostrado un gran nivel competitivo en los últimos tiempos. Es también, una terquedad, un capricho de Gerardo Martino…”

Y es que la polémica alrededor de Funes Mori y Gerardo Martino estalló cuando David Medrano adelantó que el Mellizo estará “sí o sí” en el Mundial de Qatar, por lo que había acordado con el cuerpo técnico de Monterrey para dosificar su actividad en esta Fecha FIFA.

Rogelio Funes Mori celebra tras anotar su primer gol con la selección mexicana. Estadio Memorial Coliseum, Los Ángeles, California, EEUU. 3 de julio de 2021. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Kelvin Kuo

Ante estas palabras, el comentarista de TV Azteca, Roberto Alves Zague, también estalló contra el cuerpo técnico de México y argumentó que actualmente ya no es necesario demostrar un buen nivel para ser considerado por el estratega de la Selección Nacional.

“Qué maravilla esa selección, ya no tienes que demostrar nada en tu club, no juegas y te convocan. Muy bien, como han cambiado los tiempos. En mi generación me enseñaron que tenías que partirte la madre en la cancha con tu equipo y después te convocaban. Qué maravilla”, expresó en redes.

Esta convocatoria sería la base con la que conforme la lista final de 26 jugadores para el Mundial de Qatar, por lo que salvo la milagrosa recuperación de Jesús Manuel Corona o una lesión en los guardametas, todo parece indicar que de estos 31 nombres saldrán los que suban a la Copa del Mundo de 2022.

