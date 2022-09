Christian Domínguez admite que tuvo que sacar fans de su habitación cuando estaba en ‘La Joven Sensación’

Christian Domínguez cuenta sobre las fanáticas que se metían a su habitación en la época de 'La Joven Sensación'. Canal de Youtube 'Soy Gianotti'.

Christian Domínguez recordó sus épocas cuando formó parte de la orquesta ‘La Joven Sensación’ en una entrevista con el actor Christopher Gianotti en su programa ‘Preguntas que Arden’ en su canal de Youtube.

Recordó que su agrupación era el preferido por el público femenino y la acogida era tal que las chicas no dudaban en ingresar al hotel donde ellos se quedaban para poder tomarse una foto con ellos y en otras ocasiones con otros fines.

El programa ‘Preguntan que Arden’ consiste que mientras degustan de unas alistas, que poco a poco van subiendo de intensidad de picor, van respondiendo preguntas atrevidas, tranquilas o curiosas. En este caso, el conductor le preguntó al cantante si alguna vez una fanática se le ha aparecido en un cuarto de hotel.

El presentador de televisión respondió que esa situación le ha pasado muchas veces, pero cuando estaba a la agrupación juvenil ‘La Joven Sensación’, ya que considera que las fanáticas de esa época eran más efusivas.

“Claro, y todavía desnudas, qué no me ha pasado en giras. Han ingresado y también he encontrado una mujer en mi habitación. Tocan la puerta y no responden, ya sabes para qué es. Me ha pasado más en la época de ‘Joven Sensación’”, detalló el cantante.

Asimismo, Christian Domínguez contó que cuando tenía 18 años vivía eso y más situaciones, debido a que las fanáticas eran más atrevidas y averiguaban en que hotel iban a estar y podían estar horas de horas fuera del hospedaje hasta que ellos salgan.

“Éramos mocosos y lo vivíamos como lo máximo. Hoy por hoy el fanatismo es un tema de admiración, de más respeto, en ese entonces el fanatismo era más femenino, no tanto masculino. Ahora desde adultos hasta niños me pueden pasar la voz y pedir un saludo para sus familiares”, puntualizó.

Christian Domínguez en programa digital 'Preguntas que Arden' con Christopher Gianotti.

Luego de ello, la actual pareja de Pamela Franco reveló que su primera vez en el ámbito sexual fue cuando tuvo trece años, luego de una reunión familiar. “Mi primera vez fue con alguien cuatros años mayor que yo. Fue como que jugando y así pasó. Solo un encuentro y luego ella se fue a su país”, detalló.

Por otro lado, Gianotti le consultó si en toda su carrera musical no ha pensado lanzarse como solista y Domínguez respondió que cuando tuvo 20 años lo pensó pero luego se arrepintió porque siente que su país no apoya a los cantantes nacionales.

“No, porque mi país que no es nada patriota, no le gusta lo nuestro, siempre está mirando lo de afuera. No somos como Mexico, Colombia, ellos consumen lo suyo. Cuando fui creciendo me di cuenta de eso, vi a cantantes con mucho talento, trayectoria y no eran apoyados”, contó.

Asimismo, indicó que otro motivo por el que no fue solista fue porque piensa que la prensa de espectáculos tampoco apoya al artista nacional y se dedica más a criticar sin destacar el talento o los logros del cantante.

“El espectáculo de ahora en vez de apoyar a un cantante que está logrando éxito en el extranjero. Lo primero que ve es, seguramente está por con el productor o en el caso de Yahaira, yo soy team de otra cantante por eso tengo que chancarla, no es así, me da mucha pena. Al ver esto es imposible que pretenda hacer eso, de alguna manera hago la música que me gusta hacer, pero tener la agrupación me protege a mí”, explicó

SEGUIR LEYENDO