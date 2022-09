‘Misias pero viajeras’ admiten que si hay ofertas turísticas en Lima Este y Lima Norte

'Misias pero viajeras' admiten que en San Juan de Lurigancho hay muchas ofertas turísticas. Youtube (Chiquiwilo)

‘Las Misias pero viajeras’, luego de ser tendencia en Twitter y ser duramente criticadas por no considerar zonas turísticas a Lima Norte y Lima Sur y solamente identificar al Centro de Lima, Miraflores y Barranco como destinos turísticos para el público extranjero, habrían sido malinterpretadas, ya que en una entrevista para un canal de Youtube, Daniela Cabrera, una de las dueñas del canal, admite que San Juan de Lurigancho tiene muchos atractivos turísticos por visitar.

Los seguidores de ‘Las Misias’ han encontrado que Daniela Cabrera y Fátima Sotomayor admiten que Lima Este tiene buena oferta turística en una entrevista para el programa ‘¿Tú quieres show?’ del canal de Youtube ‘Chiquiwilo’, que es conducido por Carlos Venegas Velarde.

En dicho clip, Daniela Cabrera, reconoce que la zona de San Juan de Lurigancho tiene muchas ofertas turísticas que se puede realizar y disfrutar entre amigos y hasta dice que puede competir con Churín, otro destino altamente turístico cerca de Lima.

Al inicio del programa, Chiquiwilo como se hace llamar Carlos Venegas, las pone en aprietos al hacerlas escoger entre Cusco y Arequipa para poder viajar y ellas respondieron que el centro del imperio incaico porque tenía una gran cantidad de oferta turística.

“Cusco, porque tiene mucha oferta turística, cada vez que vamos, siento que sacan nuevos tours, actividades y descubren más centros arqueológicos y eso hace que vayas muchas veces. Siento que Arequipa de repente no hay tanta oferta o tanta publicidad”, explicó Daniela.

Por su lado, Fátima comentó que escoge ‘El ombligo del mundo’ porque le tiene mucho cariño, debido a que fue el primer destino en que grabaron su primer video para Youtube.

'Misias pero viajeras' hablan de sus conflictos y la terapia. (YouTube)

Para continuar con la dinámica, Chiquiwilo indicó que les gusta Arequipa, pero Cusco les trae recuerdos porque fue su primer video que grabaron para Youtube y porque hay mucha más ofertas y como son ‘misias y viajeras’ tiene que mostrar las ofertas.

Asimismo, el conductor hizo otra comparación para ponerlas en aprietos. “No te voy a preguntar Churín o San Juan de Lurigancho, no me van a decir, ay San Juan de Lurigancho porque no es cierto”. Fue en ese momento que Daniela Cabrera dijo que en San juan de Lurigancho, distrito que pertenece a Lima Este, también tiene destinos turísticos y actividades para realizar.

“En San Juan de Lurigancho hay varias cosas para hacer, hay para ir a unas lomas, hay para hacer tiro al blanco, para jugar eso, que te disparas con tus amigos, ¿cómo se llama?” y Fátima le dice que el deporte se llama paintball.

Chiquiwilo, fiel a su sentido del humor, les dijo que eso se llama delincuencia, ocasionando que ‘Las Misias’ comiencen a reír. Este sería uno de los motivos por los que no incluyeron a Lima Norte y Lima Este en su video de destinos turísticos que puedes visitar en la capital del Perú.

Por su lado, Fátima indicó que la oferta gastronómica es muy buena en San Juan de Lurigancho. “Le haría competencia a Churín”, terminó diciendo Daniela.

Las 'Misias pero Viajeras' fueron criticadas en redes sociales por cuestionado video. (Instagram)

Más adelante el conductor les consulta si les molesta que la gente le diga que no son misias. Fátima comentó que a lo largo de estos seis años su ingreso económico no puede ser igual como en un inicio que no tenían mucho presupuesto para sus viajes.

“Ya son seis años, y si siguiéramos igual de ‘misias’ algo estaríamos haciendo mal, amigo”, puntualizó.

Por su lado, Daniela comentó que le causa un poco de extrañeza que la gente se les acerque para decirle eso porque es como pensar que les doliera que ellas prosperaran.

“Me causa extrañeza porque las veces que no los han dicho en persona, me extraña el tono en que lo dicen, es como sintieran decepción de no seguir siendo misias. Y, por otro lado, lo entiendo, porque yo tampoco creería que dos chicas viajan por el mundo con bajo presupuesto” finalizó.

¿Cuál fue la polémica que protagonizaron?

En un video estrenado el 18 de septiembre del 2022, ‘Misias pero viajeras’ mostraron cómo hacer turismo en la ciudad de Lima, la capital del Perú. Sin embargo, la información vertida en este clip generó gran controversia, pues al mencionar a las zonas de Lima, excluyeron a Lima Norte y Lima Este de tener ambientes turísticos.

“Ambas son zonas muy habitadas, donde vive más de la población limeña. En estas áreas hay mucho movimiento, mucho tráfico y comercio. Siempre con Fátima bromeamos y decimos que se parece a El Cairo de Egipto, pero estas zonas no son turísticas. Acá la gente solo vive, tiene su vida diaria y ya”, resaltó Daniela Cabrera.

‘Misias pero Viajeras’ generan polémica por excluir a Lima Norte y Lima Este de zonas turísticas | Youtube

SEGUIR LEYENDO