Mincetur: Diez regiones del Perú lograrían récord de exportaciones este 2022

Las exportaciones del Perú se han visto impulsadas por el incremento de precios en el mercado internacional de sus productos enviados.

Al cierre del presente año, diez regiones del Perú romperían récords de exportaciones, según el Reporte Mensual de Comercio Regional Julio 2022 de la Dirección de Investigación y Estudios sobre Comercio Exterior del Mincetur.

Asimismo, la entidad del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) indicó que las ventas al extranjero desde Ica, Arequipa, Cusco, La Libertad, Áncash, Piura, San Martín, Loreto, Amazonas y Ucayali, han crecido notablemente por el fortalecimiento de su producción y por el aumento de los precios internacionales.

“Como gobierno, trabajamos por un Perú descentralizado, con oportunidades para todos nuestros emprendedores. El crecimiento de las exportaciones desde diferentes regiones nos permite saber que vamos por buen camino”, señaló el titular del Mincetur, Roberto Sánchez.

Las cinco primeras regiones se distinguen sobre las demás, en gran medida, por lo que han generado en valor monetario gracias al crecimiento de sus envíos a los principales mercados del mundo.

Así, Ica se prepara para superar su propio récord. Durante los primeros siete meses del 2022, los envíos desde la tierra del pisco totalizaron US$ 3.730 millones (+14%), gracias a un incremento de 158% en la venta de cobre (US$ 487 millones), 56% en cuanto a nafta de gas natural (US$ 676 millones) y 15% de uva (US$ 474 millones).

En el sur, Arequipa también destaca por sus envíos de cobre, que alcanzaron los US$ 2.278 millones entre enero y julio (+28 %). Sin embargo, es importante señalar que la exportación de molibdeno ha crecido 121 %, sumando US$ 242 millones. Arequipa, entre enero y julio, ha totalizado US$ 3.605 millones (+27 %) en ventas al extranjero.

En el norte del país, la región La Libertad resalta por un incremento en sus exportaciones de arándano a los diversos mercados internacionales, sumando US$ 139 millones (+125%). La Libertad, que exporta al mundo también oro, palta, espárrago y harina pescado, ha totalizado ventas al exterior por US$ 2.148 millones (+10%) entre enero y julio.

Los envíos de cobre lideran las exportaciones peruanas.

Por su parte, Áncash registró un incremento en sus exportaciones de 9% entre enero y julio del 2022, frente a similar periodo de 2021, tras lograr la suma de US$ 4.029 millones. Su crecimiento se debe principalmente a la venta de zinc y cobre, bienes responsables del 81% del total de envíos desde esta región.

Entre enero y julio, las exportaciones de cobre desde Ancash han generado US$ 2.436 millones (+5%) y las de zinc, un total de US$ 712 millones (+29%).

Cusco se ubica como la región con mayor proyección a alcanzar un récord de exportaciones. A julio de 2022, sus ventas al exterior totalizaron US$ 3.427 millones (+106%), no solo por el incremento en los envíos de cobre, que sumaron US$ 1.218 millones (+2,5%), y molibdeno, con US$ 19 millones (+27%); sino también por ser la región responsable del crecimiento de las exportaciones de gas natural licuado peruano.

Durante el periodo enero-julio del 2022, las ventas de este bien alcanzaron US$ 2 152 millones (+394%). Como se sabe, Reino Unido es el principal comprador de gas natural licuado peruano. Según los datos del Mincetur, concentra el 45% de los envíos nacionales. A julio de este año, Reino Unido ha invertido alrededor de US$ 783 millones en la compra de gas natural peruano.

Las exportaciones de arándanos han incrementando notablemente en el Perú.

Cinco más

Piura, San Martín, Loreto, Amazonas y Ucayali se perfilan también a superar un récord en sus exportaciones a fin de año , sobre todo, por el incremento de precios en el mercado internacional de sus productos exportados.

Piura (+16%) y Loreto (+232 %) predominan por sus envíos de crudo de petróleo que, a julio de este año, alcanzaron US$ 112 millones (+393%) y US$ 140 millones (+294%) respectivamente.

Las regiones del oriente, San Martín (+86%) y Ucayali (+99%) sobresalieron durante los primeros siete meses del año, por las ventas de aceite de palma, que totalizaron respectivamente US$ 74 millones (+137%) y US$ 51 millones (+127%).

Finalmente, Amazonas ha generado US$ 23 millones (+53 %) solo en venta de café, trabajo que le ha valido para obtener un crecimiento de 52% e integrar la lista de regiones que logrará un récord de exportaciones al cierre del 2022.

