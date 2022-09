Magaly Medina a Giuliana Rengifo: “A mí nunca me han negado”. | Magaly Tv: La firme.

Se ríe de Giuliana Rengifo. Magaly Medina no suelta a la cantante de cumbia y esta vez decidió emitir un informe en el que daba a conocer todos los escándalos en los que se vio envuelta a lo largo de su carrera musical.

En la nota periodística que presentó ‘Magaly Tv: La firme’ recordaron la vez que la cumbiambera fue captada junto al ex alcalde de San Miguel, Salvador Heresi, quien al ser consultado sobre una posible relación con la artista, negó que esto sea posible.

“Pobre chica tiene un historial de negadas. Creo que es la mujer más negada de este país. Heresi dijo que habían hecho una buena amistad, pero que en esos momentos no estaba en un buen momento de su vida para una relación sentimental. Creo que a los dos meses se casó”, dijo entre risas Magaly Medina.

En otro momento, la polémica periodista se burlo de Giuliana Rengifo, asegurando que se ha convertido en una de las mujeres más negadas del Perú, pues el notario pucallpino con el que fue captada besándose apasionadamente señaló que ellos solo son amigos.

Asimismo, la ‘Urraca’ precisó que ella intentó solidarizarse con la cumbiambera, aunque le mandó una indirecta al indicar que a ella nunca la escondieron, esto en clara referencia a la relación que tuvo la cantante con Alfredo Zambrano.

“Esta mujer ya debe de estar acostumbrada a que la nieguen. Incluso el notario pucallpino se dio el lujo de decir que solo es su amiga, lo dijo como 50 veces. Qué feo se debe de sentir, yo entiendo ahora, me pongo en el lugar de algunas mujeres y cómo se debe de sentir en su condición, que casi la mayoría de los hombres te nieguen, te desconozcan. No se debe de sentir muy bien. Debe de ser horrible”, añadió.

Finalmente Magaly Medina señaló que ella nunca ha vivido en carne propio lo que le pasa a Giuliana Rengifo, y es que a diferencia de la cantante de cumbia, la conductora de televisión aseguró que nunca la han negado.

“No sé lo que se siente, a mí ningún hombre me ha negado, nunca me ha escondido, así que no sé que se sentirá. Vamos a preguntarle mejor a alguien”, fue el último mensaje que dio la ‘Urraca’.

El ampay de Giuliana Rengifo hizo que el programa de Magaly Medina se posicione con altos puntos de rating. (Captura)

Notario habla

Paul Pineda, el notario ampayado con Giuliana Rengifo, aseguró que tiene una buena relación con su aún esposa, esto pese a que Magaly Medina señaló que ella fue la que pidió que lo investiguen. “Quiero y respeto mucho a mi ex, tenemos una buena relación por mis hijos”, indicó.

Asimismo, acotó que su todavía esposa vive en la casa familiar con sus hijos y él en su departamento, pero cuando ella viaje a Lima se queda con sus hijos en su vivienda.

SEGUIR LEYENDO