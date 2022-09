Vecinos de Dalia Durán la acusan de descuidar a sus hijos, según informe de Magaly Medina

Dalia Durán estaría descuidando a sus hijos, según informe de Magaly Medina | Magaly TV: La Firme

‘Magaly TV: La Firme’, emitió un informe sobre el estado en el que se encuentran los hijos de Dalia Durán. Como se recuerda, la cubana se separó de John Kelvin y mientras él se encuentra en la cárcel, ella ha tenido que comenzar a hacerse cargo de sus menores.

Sin embargo, la carga de trabajo estaría haciendo que comience a descuidar de sus pequeños, tal como lo ha mostrado un informe del programa de Magaly Medina. Según las imágenes, una vecina encontró a los menores caminando solos por las calles de Comas, dónde actualmente viven, y fue la señora quien los entregó a manos de Durán.

Pero, esta no habría sido la primera vez y es que, otra vecina llamada Christina contó su versión. Ella reveló que ha visto a los niños deambulando por el barrio dirección a un parque, que reconoce es una zona peligrosa.

“El día sábado 10 de septiembre vi a sus hijos acá. Estaban caminando hacia el parque, pero por acá roban e incluso hubo balacera. Yo fui al parque y los encontré ahí”, comentó la testigo de lo sucedido

Dalia Durán estaría descuidando a sus hijos por trabajo. (Magaly TV: La Firme)

Fue entonces que un equipo de investigación del programa de espectáculos, estuvo vigilante durante varios días de la semana. En imágenes se ve a los niños jugando en la calle sin siquiera supervisión de la nana que tienen a cargo.

En otro momento, se ve a los tres menores hijos de Dalia Durán haciendo piruetas en las barandas del tercer piso del edificio donde viven. Una situación que pudo terminar en tragedia, pues no había ningún adulto junto a ellos.

Además, se ha visto a los menores en la calle durante horas de la mañana, que sería el horario del colegio. Pero, la encargada del cuidado de los menores, se confesó con el programa y explicó el motivo por el que no están en el centro de estudios.

“La mamá (Dalia) viene a la hora que quiere, yo supuestamente entro a las 9, ella me dijo de 9 a 6, pero cuando ella a veces llega a las 10, 11 de la noche. No los está mandando al colegio ahorita, porque han estado malitos de la tos”, señaló.

Incluso, en otro día, se vio a las menores solas en la calle caminando junto a un hombre que parecía estar bajo los efectos del alcohol, aunque felizmente no pasó nada, la nana apareció media hora más tarde.

Dalia Durán da su descargo

Los reporteros del programa de Magaly Medina, fueron en busca de Dalia Durán para conocer su versión. La cubana al inicio trató de justificar la salida de sus hijos de su casa debido a que dejan la puerta principal abierta. Tras ello se mostró molesta y pidió que se enfoquen en su labor como madre soltera.

“Yo vivo en el tercer piso, lamentablemente a algunos vecinos se les escapa y dejan abierta la puerta y puede ser que ahí ellos se salen. ¿Por qué no graban cuando yo también voy detrás de ellos a buscarlos?. Mis hijos están bien cuidados. Deberían hablar de lo que me saco la mugre día a día por mis hijos, no en la chismosería de los vecinos”, finalizó molesta.

SEGUIR LEYENDO