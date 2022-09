Al Fondo Hay Sitio: Giovanni Ciccia brindó detalles de cómo se grabó las escenas que fueron tendencia

'Al Fondo Hay Sitio': Giovanni Ciccia habla sobre su personaje Diego Montalbán. América Tv|Más Espectáculos.

Las escenas dramáticas de ‘Al Fondo Hay Sitio’ de la noche del miércoles 21 de septiembre mantuvieron cautivos a todos los seguidores de la exitosa serie. Y es que luego de varios capítulos, Diego Montalbán, que es interpretado por el actor Giovanni Ciccia se enteró de la peor manera, que su hijo Cristóbal (Franco Pennano) lo engañaba y no era chef.

Por ese motivo es que los nombres del actor Giovanni Ciccia y ‘Al Fondo Hay Sitio’ se convirtieron en tendencia en Twitter.

El reconocido actor que da vida al esposo de Francesca Maldini conversó con ‘Más Espectáculos’ y dio detalles de cómo fue grabar estas difíciles escenas llena de dolor.

“Se grabaron en varios días, han sido semanas de grabación muy duras, de mucha bronca, ira, llanto, pelea y de gritar mucho. He terminado un poco tenso esta semana, pero van a ver que se va a poner bien fuerte”, detalló.

Adelantó que los siguientes capítulos de la producción de América Televisión serán aún más intensos y vendrán capítulos que sorprenderán a los televidentes. “Los capítulos que se viene están muy intensos, bien bonitos, hay muchas sorpresas, hay cosas que van a pasar que van a sorprender a más de uno”, indicó.

Preparación con Franco Pennano

Asimismo, Giovanni Ciccia comentó que antes de grabar las complicadas escenas, tuvo que reunirse con Franco Pennano, joven actor que interpreta el papel de su hijo Cristóbal, para poder sacar adelante las escenas.

“Con Franco, andábamos nerviosos porque sabíamos que se venían escenas largas, con mucho texto y muy intensas. Hay que encontrar el ritmo y el tono para que no sea solamente una serie de gritos o de histeria, hay que trabajar texto por texto”, explicó.

Finalmente, adelantó que en las siguientes ediciones de la teleserie más popular de la televisión peruana se desarrollará el personaje de Diego Montalbán, explicando al público el motivo de su personalidad.

“Diego, a pesar de ser un villano, tiene un corazón y tiene un dolor, él es así no gratuitamente, hay que ver cómo fue su infancia, cómo han sido sus papás con él, tiene un pasado que se va a empezar a ver en la serie”, manifestó.

Giovanni Ciccia y Franco Pennano. (Instagram)

¿De qué se trató la escena que mantuvo pendiente al público?

En este episodio se ve a un Diego Montalbán muy decepcionado y furioso al enterarse de que su hijo Cristóbal no era chef. La carga emocional supo emocionar a los televidentes, quienes quedaron impactados al ver la reacción de la pareja de Madame

El villano de la serie no solo regañó a su hijo pidiéndole que se quite el uniforme de chef porque no era digno de usarlo, sino que también - preso de la ira - corrió para golpearlo, siendo detenido por su esposa y su hija Alessia (Karime Scander).

Como se sabe, Cristóbal no es ningún chef, como creía su padre, quien se dio cuenta de la verdad en medio de una bochornosa situación, donde le pidieron cocinar delante de todas las personas que habían llegado a la inauguración del restaurant ‘Francesca’s’.

Diego Montalbán golpea a Cristóbal al enterarse que no es chef. | Al Fondo Hay Sitio

Sin embargo, el joven no pudo ni abrir un huevo, incluso se cortó un dedo, dejando en evidencia que nunca había estado en la cocina preparando algún platillo.

Este momento llenó de vergüenza a Diego Montalbán, quien recibe las burlas de Los Gonzales y luego se dirige con toda su familia a su casa. Se enfrentó a su hijo y le preguntó qué había hecho durante los dos años que le pagó la carrera de gastronomía en Europa.

Cristóbal se trata de excusar diciendo que en varias oportunidades intentó decirle la verd,ad pero le tenía miedo, no lo quería decepcionar y además dijo que no lo escuchaban. Muy enojado, Diego lo abofeteó y decidió botarlo de la casa, minutos antes de hacerlo, Cristóbal confesó a su padre que es Alessia quien heredó su talento para cocinar.

