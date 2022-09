Vladimir Cerrón: “No conozco a nadie que no viva del Estado”

Vladimir Cerrón se refirió acerca de la marcha a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Foto: Andina

Vladimir Cerrón se defendió de las críticas que viene recibiendo, luego de conocerse que recibe mensualmente un pago de aproximadamente 12 mil 500 soles a través del Financiamiento Público Directo (FPD).

Mediante su cuenta de Twitter, el secretario general de Perú Libre, manifestó que “no conoce a nadie que no viva del Estado”, una manera de justificar la aportación que percibe todos los meses.

“No conozco a nadie que no viva del Estado, ni el que se crea más privado que nadie. Los medios dicen te pago con “mis impuestos”, como si uno no pagara impuestos y quizá más de los que critican. La hipocresía funciona en los incautos, pero no para los entendidos”, escribió el ex gobernador de Junín.

Sin embargo, para el tercer vicepresidente del Congreso de la República, Alejandro Muñante, consideró que en estos pagos se están “desnaturalizando los fondos públicos” y que debe haber una medida que regule este dinero que viene del Estado.

“Definitivamente, en el caso del señor Cerrón, yo creo que allí si se está desnaturalizando los fondos públicos que reciben los partidos políticos. Por esa razón, también (es) que cobra mayor sentido el proyecto de ley que presenté, para que ningún sentenciado por corrupción sea dirigente de un partido político, porque entiendo que, como dirigente, manejan fondos públicos y mira como lo están haciendo, incluso hasta designándose sueldos de manera supernumeraria, sin siquiera cumplir una función pública”, expresó Muñante ante la prensa.

En ese sentido, el parlamentario dijo que la “administración de estos recursos públicos amerita que sea llevada a cabo por gente, al menos, idónea”.

Respaldo a Vladimir Cerrón

Durante una conferencia de prensa, la congresista oficialista, Kelly Portalatino le brindó su respaldo a Vladimir Cerrón al ser consultada sobre el dinero que percibe el creador de Perú Libre y aseguró que en esta medida no hay nada ilegal.

Bajo esa misma premisa, la parlamentaria no dudó en referirse que solo con estas críticas a Cerrón, se demuestra una vez más la “persecución política” que Perú Libre tiene desde hace meses atrás.

“Hoy, una vez más, se ratifica la persecución política a la organización del partido Perú Libre. Hoy se identifica, con los titulares que han sacado al secretario o líder del partido Perú Libre, como un terrorismo mediático porque qué casualidad que (en) un estado de campaña electoral se esté generando, la única portada que es al secretario general”, expresó la parlamentaria en conferencia de prensa.

Adelantó que este pago no es improcedente porque Cerrón “tiene todos los requisitos” para poder ejercer y fortalecer una organización política.

“Definitivamente, no es improcedente este pago de 12.500 porque el perfil cumple, tiene su maestría, tiene doctorado, tiene todos los requisitos para poder ejercer y fortalecer una organización política que demanda cinco años dentro del reglamento de la ONPE, en ello no se está infringiendo nada”, precisó.

Niegan permiso a Cerrón para viajar a México

El Poder Judicial rechazó el pedido que realizó el partido político Perú Libre para que su secretario general, Vladimir Cerrón, viaje a México para ser ponente en el XXVI seminario “Los partidos y una nueva sociedad”. En el documento, sostienen que el investigado no había incumplido ninguna de las normas de conductas dictadas en su contra.

“Este despacho debe ceder cuando esta actividad se debe desarrollar dentro del país, mas no ya a nivel internacional, toda vez que abandonar las fronteras del país en otros casos también, como es de público conocimiento, se están siguiendo hasta procesos de extradición por lo que se ven perjudicadas las medidas cautelares”, expresó el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria.

