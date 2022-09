Kelly Potalatino justificó los 12 mil soles mensuales que recibe Vladimir Cerrón de fondos provenientes del Estado

Legisladora aseguró que el pago no es "ilegal" (Foto: Caretas / Composición: Infobae)

Luego que este último domingo 18 de setiembre se hiciera pública una nueva denuncia que involucra al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, diversas figuras políticas se han pronunciado sobre el tema a través de sus redes sociales o entrevistas en los medios de comunicación.

En el caso de la parlamentaria oficialista, Kelly Portalatino, no dudó en defender el hecho que el propietario de su bancada política reciba más de 12 mil soles mensuales de un fondo de dinero que pertenece al Estado.

Según la congresista, esta situación no está prohibida por ley y las organizaciones políticas que se encuentran en crecimiento, como a la que ella pertenece, necesita de profesionales como Vladimir Cerrón que trabajen a tiempo completo.

Por otro lado, Kelly Portalatino, confirmó ante los medios de prensa desde el Congreso de la República, que el Comité Político de Perú Libre estaba informado sobre los pagos realizados a su líder político.

“No se ha realizado ninguna acción ilegal, no existe ninguna prohibición al respeto”, puntualizó ante los periodistas.

Poder Judicial rechazó pedido de Vladimir Cerrón para que viaje a México. Foto: Andina

Partido en crecimiento

De este modo, la congresista trató de justificar la última denuncia presentada por el programa dominical Punto Final, insistiendo que Perú Libre es un partido nuevo que se encuentra en plena etapa de crecimiento, por lo cual necesita de expertos que trabajen desde el comité político.

“El partido tenía conocimiento, se está cumpliendo con el perfil”, indicó hace algunas horas al ser interrogada sobre la polémica generada luego del informe publicado por el noticiero de Latina.

Otro personaje que opinó sobre el tema a tan solo horas de emitido el reportaje, es el expremier Guido Bellido, quien indicó que solicitará las explicaciones necesarias a la agrupación política por tratarse de unos pagos realizados al exgobernador regional de Junín con dinero de fondos públicos.

“Es un manejo administrativo del Comité Ejecutivo Nacional. Con sinceridad, nosotros estamos en la función parlamentaria, no conocemos al detalle las decisiones de cómo se han tomado esas determinaciones”, explicó durante una entrevista con Exitosa Noticias.

“Lo que nosotros rápidamente debemos hacer, y corresponde, es pedir una explicación, entonces, nos alcanzarán los argumentos y sustentos correspondientes”, añadió hace algunas horas durante su intervención en el medio local.

Expremier se pronunció sobre salario mensual que recibe Vladimir Cerrón.

Por su lado, Vladimir Cerrón, se pronunció sobre la reciente denuncia a través de sus redes sociales, como ya tiene acostumbrado para referirse sobre cualquier tema polémico o de coyuntura. En la mañana del lunes 19 de setiembre, el líder del partido del lápiz, indicó que no conoce a alguna persona que “no viva del Estado”.

Asimismo, en su cuenta oficial de Twitter, recalcó que él también paga impuestos, como respuesta a los ciudadanos que le increparon en las redes por recibir dinero del Gobierno.

“No conozco a nadie que no viva del Estado ni el que se crea más privado que nadie. Los medios dicen te pago con ‘mis impuestos’, como si uno no pagara impuestos y quizás más de los que critican. La hipocresía funciona en los incautos, pero no para los entendidos”, publicó hace algunas horas.

Como se recuerda, en el reportaje de Punto Final emitido en la última edición de este domingo, se dio a conocer que Perú Libre no ha reportado hasta el mes de julio los movimientos por los cuales no habrían usado por completo la cifra del monto asignado.

Sin embargo, de acuerdo a los documentos obtenidos por Latina, el gasto más alto se ha invertido en el sueldo de Vladimir Cerrón.

