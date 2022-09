Poder Judicial rechazó pedido de Vladimir Cerrón para que viaje a México. Foto: Andina

El Poder Judicial decidió rechazar el pedido del fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, para que salga del país. En este sentido, buscaba viajar a México desde el día 21 al 25 de septiembre con la finalidad de que pueda participar de un seminario internacional acerca de organizaciones políticas.

El juez Víctor Zúñiga Urday tomó esta medida con el objetivo de que no exista peligro de fuga. Sin embargo, el magistrado aceptó el pedido del también secretario general para que viaje al interior del territorio nacional. En este sentido, Cerrón Rojas podrá viajar a Huánuco, Cerro de Pasco, Huancayo y Huancavelica desde el 19 al 29 de septiembre. El secretario indicó que debe cumplir funciones acerca de su organización política, con la cual Pedro Castillo llegó a la presidencia de la República.

Por su parte, el abogado de Vladimir Cerrón se encontró de acuerdo con la resolución emitida por el juez. Mientras tanto, la fiscal Eneida Aguilar manifestó que apelará dicha decisión acerca de la autorización de viaje en el interior del territorio peruano.

Cabe recordar que, el líder de Perú Libre pedía viajar a México para participar como ponente en el XXVI seminario internacional denominado “Los partidos y una nueva sociedad”. Para su defensa legal, Cerrón nunca habría incumplido normas de conductas.

Vladimir Cerrón incumplió dos veces las normas de conducta, según fiscal. Foto: Andina

Investigación

Vladimir Cerrón viene siendo investigado por el presunto delito de afiliación a organización terrorista y obstrucción a la justicia, debido a ello tiene restricciones como el de ausentarse de su lugar de residencia sin autorización de un juez.

De acuerdo con la tesis fiscal, el testigo Eddy Villarroel habría indicado que Guillermo Bermejo y Guido Bellido tuvieron contacto con Víctor Quispe Palomino. Mientras tanto Cerrón Rojas se habría comunicado mediante una persona de su entorno.

Fondos públicos

Ayer, 18 de septiembre, un reportaje de Punto Final dio a conocer que los partidos políticos habrían utilizado fondos públicos para contratar consultorías de media training y pagar sueldos a sus dirigentes. Uno de ellos es el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien habría recibido un pago en el mes de febrero por S/3.500 y, seguidamente, en marzo, abril y mayo se le otorgó un monto de S/12.500 por cada mes.

Denuncian que Vladimir Cerrón ganaría más de 12 mil soles mensuales con fondos públicos.

No obstante, Cerrón justificó dichos pagos alegando que no conoce a nadie que no “viva del Estado”, como también dejó en claro que paga sus impuestos.

“No conozco a nadie que no viva del Estado, ni el que se crea más privado que nadie. Los medios dicen te pago con ‘mis impuestos’, como si uno no pagara impuestos y quizá más de los que critican. La hipocresía funciona en los incautos, pero no para los entendidos”, publicó.

