‘Magaly Tv: La firme’ anuncia ampay de Giuliana Rengifo con notario casado. | ATV.

Nadie se lo esperaba. El programa que conduce Magaly Medina, ‘Magaly Tv: La firme’, dio a conocer que esta noche, lunes 19 de setiembre, dará a conocer un ampay en el que se encuentra involucrada la cantante de cumbia Giuliana Rengifo.

De acuerdo al adelanto que lanzaron, la cumbiambera fue descubierta al lado de un notario que se encuentra casado. Aunque no han revelado la identidad del letrado, muchos han empezado a relacionarlo con Alfredo Zambrano.

Como se recuerda, hace unos meses la misma Giuliana Rengifo confesó que estuvo saliendo durante varios meses con el ahora esposo de Magaly Medina, aunque esto sucedió cuando ellos estuvieron separados y antes que contrajeran matrimonio.

“AMPAY. Cumbiambera Giuliana Rengifo se besa con notario casado. ¡Qué fue manaaaa!”, fue la voz en off del programa, que promete ser uno de los más vistos, al mismo estilo de Melissa Paredes y Aldo Miyashiro.

Recordemos que hace unos días la cantante de cumbia también reveló que el notario Alfredo Zambrano se comunicó con ella para salir pese a que este ya se encontraba casado con la conductora del programa de espectáculos.

“Fue algo que pasó en su momento, lo único que quería zanjar es que nunca me metí en una relación, nosotros estuvimos en el tiempo que los dos estábamos solteros y si la relación se acabó es porque yo quise terminarla... Yo lo terminé al señor porque si por él dependiera seguiría, es más, estando con la señora (Medina) me llamó en una oportunidad, pero no hay forma. Los hombres son así... y no es que me banderee”, expresó a radio Unión.

Pese a que en diferentes oportunidades Giuliana Rengifo a mencionado al esposo de Magaly Medina, la polémica periodista ha preferido guardar silencio y solo ha señalado que ese tema le corresponde aclararlo su propia pareja.

Giuliana Rengifo volvió a referirse a Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina.

Giuliana Rengifo guarda silencio

La promoción de este nuevo ampay ha desatado topo tipo de comentarios en las redes sociales, por lo que en la cuenta de Instagram de Giuliana Rengifo ya han aparecido diferentes mensajes exigiéndole que cuente de quién se trata para no esperar hasta el programa de la noche.

Sin embargo, pese a la curiosidad de los cibernautas, la cantante de cumbia parece que guardará silencio para responder con todo en su momento. Además, en sus últimas historias de esta red social, ella señala que se encuentra con gripe, por lo que no puede hablar mucho y quiere descansar a pocos días de su cumpleaños.

