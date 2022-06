Tania Ramírez reconoce que también vende productos cosméticos en almuerzos con congresistas

Congresista de Fuerza Popular Tania Ramírez. | Foto: Congreso de la República

Tania Ramírez, congresista de Fuerza Popular, reconoció el lunes que, además de su labor parlamentaria, se dedica a la venta de productos de maquillaje de catálogo de la misma marca que venderían Kenji Fujimori y Keiko Fujimori.

Como se recuerda, la legisladora fujimorista publicó en su cuenta de Tik Tok en el que muestra algunos productos vinculados a la marca Oriflan pese a que, según el artículo 92 de la Constitución Política del Perú, el trabajo de los parlamentarios es de tiempo completo y “está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso”.

“La cartera, la olla y la mochila que se menciona en mi Tik Tok son premios que yo me he ganado producto de unas ventas que me he realizado de productos de maquillaje (...) Yo vendo Oriflan, una línea cosmética”, dijo en una entrevista en Canal N.

Indicó que se dedica a la venta de esos productos aprovechando ocasiones como almuerzos con personas del Congreso u otros similares. Ahí promociona sus productos.

“Ahí les menciono más que todo a las chicas. ¿Quién no utiliza en el Congreso o en una oficina un lápiz labial?”, dijo y añadió que también ofrece esos productos a través de WhatsApp.

Ramírez aseguró que desde los 17 años vende productos de otras marcas similares y que, en esta ocasión, fue ella quien buscó vender los productos de Oriflame.

Además, consideró que la venta de estos productos en el Congreso no supone un conflicto con sus labores como parlamentaria.

“La única infracción que podría cometer es que si yo como congresista le vendiera al Estado”, mencionó.

Tania Ramírez reconoce que se dedica a la venta de productos a la par con su labor en el Congreso. VIDEO: Canal N

LOS TIK TOKS DE RAMÍREZ

El pasado fin de semana, la fujimorista resaltó que su actividad en redes sociales no es un tema de interés público y señaló que las críticas hacia sus videos no detendrán su venta de productos. “Van a seguir habiendo miles de Tik Tok más y yo no veo ningún problema [en hacer videos para redes sociales]”, añadió.

La legisladora mencionó que el video en cuestión fue publicado de madrugada. “Esa publicación la he realizado 12:40 de la noche. No voy a hablar de horarios porque los congresistas trabajamos 365 días del año”, respondió.

Sin embargo, no es la primera vez que la congresista recibe críticas por su uso de redes sociales. En abril, Ramírez compartió un video en Tik Tok bailando reggaeton en una sala del Congreso.

En la plataforma Tik Tok, los usuarios criticaron los videos publicados por la parlamentaria, pero Tania Ramírez descartó que su contenido en redes no representa ningún problema. “¿Cuál sería el problema? Acaso está prohibido hacer eso, pásame la lista de qué lugares están permitidos y que lugares no”, precisó.

En mayo, el caso de Tania Ramírez llegó hasta la Comisión de Ética del Congreso. Sin embargo, con 5 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones se rechazó investigar a la parlamentaria por publicar videos de Tik Tok en las instalaciones del Legislativo.

SEGUIR LEYENDO: