Tania Ramírez contestó a César Hildebrant tras ser acusada de ‘tendera’: “Conmigo se equivocó”

La congresista fujimorista señaló que la noticia publicada en el seminario 'Hildebrant en sus trece' es difamatoria.

Tania Ramírez García, congresista de Fuerza Popular, fue acusada de ser ‘tendera’ en un reportaje de ‘Hildebrandt en sus trece’. Y ahora, a través de TikTok -donde usualmente también hace bailes- contestó al periodista César Hildebrandt, calificando estas acusaciones como difamatorias y señaló al semanario de “portada de pasquín”.

“Decirle al señor César Hildebrandt que sus portadas son difamatorias y que a mí, con eso, no me va a amilanar, no me va a destruir”, dijo.

“Yo no le debo nada a nadie y, por lo tanto, a mí no me va a callar. Yo voy a seguir pidiendo la renuncia o la vacancia del señor Castillo, aunque a él no le guste o no le parezca. Yo no voy a ser complaciente, como lo fue él cuando fue a hacerle la entrevista”, agregó.

Ramírez García luego llamó a los jóvenes a ser “guerreros, fuertes” para salir de la crisis. Además, señaló que ella no permitirá esta difamación. “Conmigo, señor, usted se equivocó”, manifestó la legisladora de Fuerza Popular.

La congresista dijo que la acusación en su contra de ser 'tendera' y haber sido detenida en 2015 era una "difamación".

Antes de publicar el video en TikTok, la parlamentaria también se pronunció a través de un tuit, el mismo viernes que había sido publicada la noticia en el semanario.

“Con portadas difamatorias pretenden intimidarme y callarme, tal es caso del pasquín ‘Hildebrandt en sus trece’ y su director, C. Hildebrandt. Desde aquí te digo chato, no te tengo miedo. Nada debo, nada temo. Conmigo no te lavarás la cara, tu pluma turiferaria y gobiernista quedó en evidencia”, escribió.

Un usuario respondió a su declaración preguntándole si era o no ‘tendera’, a lo que contestó: “No señor. Todo fue un mal entendido. Siempre he trabajado y he pagado lo que consumo. Gracias por escribir”.

La noticia publicada en el seminario detalló un hecho ocurrido hace siete años, en 2015, antes que se dedicara a la política.

“Hace siete años, el 5 de marzo del 2015, Ramírez fue detenida en Jesús María tras hurtar varios productos en el supermercado Metro, en el cruce de las avenidas Gregorio Escobedo y Pershing”, se lee en la nota publicada en ‘Hildebrandt en sus trece’.

Hace unos días, Tania Ramírez García publicó un polémico video en Tiktok en donde bailaba reggaetón en uno de los salones del Parlamento. Por este hecho, y otros videos que grababa en diferentes salas del hemiciclo, recibió severas críticas en redes sociales, pidiéndole que se “ponga a trabajar”.

La sala del Congreso donde la legisladora se grabó era la sala Mariátegui, la cual es usada como descanso, reuniones de equipo o sala de espera de invitados de los congresistas.

El desagrado por las imágenes se debió a la situación política y social que atraviesa el Perú desde hace hace más de quince días. La congresista respondió a una usuaria que le preguntó si no se avergonzaba. “Disculpa, ¿cuál sería el problema? Acaso está prohibido hacer eso, pásame la lista de que lugares están permitidos y que lugares no”, contestó.

Luego, se pronunció en su cuenta personal de Twitter señalando que “ser congresista no la limita” para hacer esos videos, ya que “desde su juventud, ve la política con optimismo y alegría”.

“El país vive momentos de incertidumbre, pero los jóvenes no nos amilanamos y vemos el futuro con optimismo y alegría. Espero se comprenda sentido del mensaje”, sentenció.

