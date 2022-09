Yenifer Paredes es acusada de usar sellos de autoridades cajamarquinas para obras a favor de Hugo Espino

Yenifer Paredes es acusada de utilizar sellos sin autorización.

A pesar que la cuñada de presidente de la República, Pedro Castillo se encuentra enfrentando una investigación por el presunto delito de organización criminal, que la llevó a prisión preventiva, nuevas denuncias en su contra salieron a la luz este domingo 18 de setiembre.

Según un minucioso reportaje del programa Punto Final, Yenifer Paredes habría utilizado sin autorización previa, algunos sellos de exautoridades cajamarquinas con el objetivo de direccionar obras públicas a favor de su amigo Hugo Espino.

El dominical reveló hace algunas horas, que la hermana de la primera dama, Lilia Paredes, llegó hasta una comunidad campesina en Cajamarca para influenciar en la adjudicación de ciertos trabajos que beneficiaban a los pobladores de Lanchepampa.

El noticiero de Latina también detalló que la hija no biológica del jefe de Estado tenía en la mira la aprobación de un proyecto de agua y saneamiento que superaba el presupuesto de cuatro millones de soles en esta zona que queda ubicada a ocho horas de la ciudad.

Pruebas encontradas

Durante el reportaje en Punto Final, se indicó que el día que se allanó el domicilio de Yenifer Paredes, una de las pruebas que se encontraron fueron los sellos de las siguientes autoridades de Cajamarca:

- Agente municipal.

- Teniente gobernador.

- Presidente de las rondas campesinas de Lanchepampa.

Pero eso no es todo, según la investigación del programa conducido por Mónica Delta, son precisamente los sellos de estos personajes que aparecen con su respectiva rúbrica en el acta de socialización del mencionado proyecto, que suma millones de soles.

Al ser consultado sobre el tema, por el periodista encargado de la investigación, Segundo Delgado Cabrera, quien se desempeñó como agente municipal de ducha zona, rechazó que haya firmado y sellado los escritos durante su tiempo de trabajo (de enero a diciembre de 2021).

También dijo, que desconoce su rúbrica en el acta de socialización que está registrado con fecha del 5 de febrero del presente año.

“Esto no, esto no es mi DNI y tampoco es mi nombre. Yo no me llamo Eduardo, yo soy Segundo. Esto dice Eduardo (...) ya ahí ya no era agente. Cada diciembre, en fin de año, se cambia la junta. Eso es anual, al año”, declaró el exagente municipal a Punto Final.

Otro testimonio presentado por el dominical, es el de Segundo Bustamante Ortiz, personaje que también habría firmado y sellado dicha acta, mientras desempañaba su cargo de presidente de las rondas campesinas de Lanchepampa.

“Rechazo que es firma, en el 2022 ya no ocupaba ese cargo”, sentenció ante la interrogante del reportero. Del mismo modo, indicó que durante el décimo mes del 2021, Yenifer Paredes y Hugo Espino los visitaron para conversar sobre todas las obras que tenían planificado desarrollar en su zona.

“Durante su llega, la cuñada del mandatario peruano nos pidió nuestros sellos para sacarles una copia con la intención que sean más legibles, eso nos dijo a todas las autoridades en ese momento. Sin embargo, luego que se los entregamos, ya no nos devolvieron nunca más”, reveló ante Punto Final.

Antes de concluir el reportaje, el noticiero de Latina indicó que el Ministerio de Vivienda quiso impulsar el proyecto prometido a la comunidad, y prueba de ello, según refieren, es que el 13 de junio del 2022, la exdirectora de Presupuesto de dicho sector, Jackeline Castañeda, envió a otros funcionarios un proyecto de ley por encargo del exministro Geiner Alvarado.

