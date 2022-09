La caída del “Loco Franco”, el rey del crimen en el Callao y Lima Norte

La PNP logró capturar a temible sujeto sindicado de ser el rey del crimen en el Callao y Lima Norte.

El último fin de semana, se conoció que la Policía Nacional del Perú, puso fin a los temibles “atracos” del “Loco Franco”, un sicario que era considerado por los agentes de investigación como el rey del crimen, extorsión, ventas de drogas y explotación sexual, que operaba en el Callao y en los distritos de Lima Norte.

David D. L., era buscado por los efectivos policiales desde hace meses, ya que en su mundo del hampa llevaba más de 10 asesinatos y liderando operaciones criminales en Mirones, San Martín de Porres, Los Olivos, Comas y otros distritos.

“Es un asesino en serie, tiene más de 10 crímenes. Ha participado en varios atentados y en uno de esos atentó contra mi persona. Tengo miedo por mí, por mi familia, por las amistades y todas las personas inocentes que está atacando”, contó una víctima de este sujeto para Latina.

Captura del Loco Franco, el rey del crimen en el Callao

Luego de varios días de realizar exhaustivos operativos, el grupo terna del Callao, logró detener a este delincuente dentro de su departamento. Al allanar su vivienda, la policía halló varios kilos de drogas, joyas de oro, municiones, armas de fuego, dinero y lujosos vehículos.

Según el testigo clave que conversó con el programa Reporte Semanal de Latina, contó que el “Loco Franco” se dedica también a la venta de armas, drogas, extorsiona y si no le cumplen manda a matar.

Además, reveló que cuando iniciaron a extorsionarlo él no accedió al pago, fue ahí que su vivienda recibió una ráfaga de proyectiles. Sin embargo, este testigo no es el único que ha sobrevivido a estos atentados.

“Me subieron a una camioneta, supuestamente eran unos policías, me llevaron a un descampado cerca al río en Dulanto, pero cuando intentaron dispararme la bala no salió y aproveché en esconderme en un jardín, fueron 4 balazos pero me salvé. Estoy seguro de que Franco mandó a matarme”, expresó el segundo testigo.

PNP captura al loco Franco, temible sicario del Callao y Lima Norte

Rey de la extorsión

Lamentablemente, un joven obrero de construcción civil murió asesinado y el sindicado de este crimen es nuevamente David D. L., alias “Loco Franco”. La víctima, Kevin Frich, se habría dirigido a buscar trabajo en una obra, pero al no consultar brevemente con el delincuente en mención, este lo habría mandado a matar

“Según cuentan las personas que estuvieron con él en esa fiesta en Breña, rompieron la puerta del bar y se metieron cinco personas diciendo que eran policías, en ese instante lo arrinconan y le dan como 25 balazos”, contó el primer testigo clave.

PNP captura al loco Franco, temible sicario del Callao y Lima Norte

Contabilidad del “negocio” y perros pitbulls

Los agentes del grupo terna de la PNP de la región Callao, al dar el duro golpe a este sicario, encontró en el inmueble ubicado en Santa Rosa, un cuaderno en donde se llevaba la contabilidad de cuánta droga era entregada y a quiénes, a fin de controlar la distribución de estos estupefacientes.

En total fueron dos kilos de PBC que se encontró en la vivienda del “Loco Franco”, adicional se halló 400 envoltorios de marihuana.

El oficial PNP, a cargo de esta intervención, contó para las cámaras del noticiero en mención, que al intentar ingresar a la casa del temible sicario, encontraron dos perros pitbulls. Sin embargo, ellos fueron con un agente que se encarga del adiestramiento canino y así lograron controlar a los animales.

El general PNP, Jorge Castillo, se mostró muy contento con este golpe a la delincuencia, ya que desde hace tiempo estaban tras los pasos de este temible sicario, considerado el rey del crimen en el Callao y Lima Norte.

