La reacción de Pablo Lavandeira al ser consultado por penal polémico y su respuesta a Óscar Vílchez

Pablo Lavandeira manifestó que fue penal y desmintió versión de Óscar Vílchez.

La victoria 2-1 de Alianza Lima sobre Carlos Stein terminó con polémica, debido a que el árbitro sancionó un penal a favor de los ‘blanquiazules’ y los jugadores ‘carlistas’ mostraron su molestia. Esto continuó después del compromiso con Pablo Lavandeira como protagonista, quien no dudó en responderle a Óscar Vílchez tras su controversial tweet.

‘Neka’ Vílchez se pronunció por redes sociales luego de la caída de su equipo para responderle a un cibernauta. “El mismo Pablo Lavandeira se me acercó a pedirme disculpas por tirarse dentro del área, me dijo textualmente ‘no los quise cagar, perdí el equilibrio, no fue penal’”, escribió en Twitter.

La versión de Óscar Vílchez sobre penal polémico en Alianza Lima vs Carlos Stein.

Hora más tarde, Pablo Lavandeira cruzaba la puerta del aeropuerto Jorge Chávez y fue bombardeado de preguntas por la prensa. “Una duda ‘Neka’ Vílchez dijo que tú le dijiste que no fue penal, que te resbalaste”, intervino un periodista. Inmediatamente, el uruguayo volteó con una cara de sorpresa. “¿Eso dijo?”, respondió.

“Le dije a ‘Neka’ que él me agarra fuera del área, pero nunca le dije que no haya sido penal”, complementó mientras se dirigía a su movilidad. “La falta comenzó fuera del área y terminó adentro. Me agarró fuera del área y terminó de soltarme, haciéndome penal dentro del área, por algo cobró penal”, continuó.

“Me extraña ‘Neka’, ahora le voy a mandar un mensaje, creo que entendió mal lo que yo le quise decir. Lo que yo le dije fue que él me había agarrado fuera del área. No le dije que no haya sido penal en ningún momento”, insistió.

La polémica no terminó ahí, pues Óscar Vílchez volvió a utilizar su Twitter tras las declaraciones de Pablo Lavandeira. “Interprétalo como desees, él no es doble cara”, acotó después de que el ‘charrúa’ lo desmintió en señal abierta.

Óscar Vílchez responde a cibernauta tras declaraciones de Pablo Lavandeira.

Penal polémico en Carlos Stein vs Alianza Lima

La controversia se desató a los 83 minutos en el Víctor Montoya Segura. Pablo Lavandeira recibió un pase largo de Christian Ramos y comenzó a correr con dirección a portería rival. El extremo tenía la marca de Óscar Vílchez, quien trató de frenarlo jalándole la camiseta, pero no lo consiguió. El futbolista ‘blanquiazul’ continuó, ingresó al área y ahí fue derribado por ‘Neka’.

En seguida, el árbitro cobró penal de la visita y los jugadores de Carlos Stein se le fueron encima, pues consideraban que debió pitar la falta en el borde del área cuando el mediocampista jaló a ‘Lava’. Los reclamos airados le costó una expulsión al elenco local. José Cotrina se fue a los vestuarios.

José Cotrina y Oswaldo Valenzuela se fueron expulsados tras polémico penal en Alianza Lima vs Carlos Stein por Liga 1.

Finalmente, Hernán Barcos se paró frente al guardameta José Luis Lozada, quien trató de desconcentrarlo moviéndole el balón y saltando bajo los tres palos. La experiencia del ‘Pirata’ pesó más y terminó definiendo en el primer palo, de esta forma puso el 2-1 final y le dio los tres puntos al ‘equipo del pueblo’.

El delantero argentino convirtió el 2-0 de penal. (Video: Willax TV)

Carlos Stein fue perjudicado

La derrota complicó aún más a Carlos Stein en la lucha por no descender. Se mantiene en el fondo de la tabla acumulada con 16 unidades y está a ocho de Academia Cantolao, equipo que se encuentra fuera de la zona complicada. Los ‘amarillos’ perderían la categoría junto a Ayacucho FC por el momento, mientras que la Universidad San Martín afrontaría el partido de revalidación.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima tendrá que jugar un encuentro pendiente por la jornada 6 del Torneo Clausura que fue programado por la participación de Melgar en la Copa Sudamericana. Este se llevará a cabo el miércoles 21 de setiembre a las 19:30 (hora de Perú) en el estadio Alejandro Villanueva. Su rival viene de igualar 2-2 con Cienciano.

Próximo partido de Carlos Stein

Carlos Stein chocará con Carlos A. Mannucci que quedó pendiente de la sexta fecha y que será un duelo de clubes que están en los últimos lugares del campeonato nacional. El partido se realizará el domingo 25 de setiembre a las 13:00 (hora de Perú) en el estadio Víctor Montoya Segura. El ‘tricolor’ cayó 2-1 ante ADT en condición de visitante.

