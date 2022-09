El origen de la frase “poner los cuernos” y cómo se vinculó con la infidelidad

Descubre el significado y origen de la frase 'poner los cuernos'. (iStock)

Al estudiar una nueva lengua es probable que se obvien algunos modismos por el mismo hecho de no ser palabras oficiales dentro de la lengua culta. En el español existen diversos modismos de los cuales algunos son utilizados con un mismo significado en la mayor parte de la población hispana, mientras que otros guardan significados distintos según la población y localidad.

Uno de los términos universales en los hablantes del español es los “cuernos”, una palabra bastante usada y común en este idioma.

Significado de “poner los cuernos”

El término ‘cuerno’ significa una infidelidad matrimonial, según la Real Academia Española (RAE).

Cabe resaltar que su uso no se limita al entorno matrimonial, sino también a una relación sentimental de enamorados o inclusive, dentro del entorno amical o laboral, aunque en menor cantidad en estos dos últimos ambientes.

Por lo tanto, si decimos que alguien le “puso los cuernos” a su pareja, estamos enunciando que la persona fue infiel.

Infidelidad. (foto: Psicología online)

Existen algunas derivaciones de la palabra y su entorno, y a continuación te mostraremos algunos ejemplos.

- André lleva los cuernos que su primera esposa le puso.

En este caso, la persona afirma que el sujeto pasó por una infidelidad matrimonial ocasionada por la esposa.

- Hacer cornuda a una persona no es mi estilo porque todo lo que uno da, también regresa.

Hacer cornuda’ es la expresión utilizada para indicar que una persona puede ser infiel a su pareja.

- Andy le puso los cuernos a su novia el viernes en una discoteca. Pensaba que nadie lo veía, pero yo grabé todo.

Indica que Andy le fue infiel a su novia

- Martha nos puso los cuernos porque renunció y ahora trabaja en la competencia.

- Yo pensé que iríamos juntos a la reunión de Diana y ahora me entero que me pondrás los cuernos porque te irás con tu nuevo amigo.

- Amiga, tener una relación con Tony es aceptar que en algún momento tendrás cuernos.

Pero ¿de dónde sale esta expresión y cómo logró extenderse en la gran mayoría de países de habla hispana? La respuesta no es del todo concreta, pero es probable que haya surgido desde la Edad Media.

Origen de la expresión “poner los cuernos”

Existen algunos registros antiguos del uso de esta frase. Una de las referencias más antiguas es la del Diccionario de Autoridades de 1729, en el cual se define a este modismo como “faltar o hacer faltar a la fe del matrimonio”.

Sin embargo, su origen se encontraría cientos de años atrás, por lo que existen varias teorías al respecto. Según la filóloga Héloïse Guerrier en su libro ‘Guía etimológica’, menciona que el comienzo de ‘poner los cuernos’ está en la Edad Media, cuando los señores feudales ejercían el ‘derecho de pernada’, colgando en la puerta de la casa una cornamenta de ciervo.

Recordemos que el ‘derecho de pernada’ era el permiso otorgado a ciertos varones para acostarse con la esposa del siervo o vasallo en la noche de bodas.

Infidelidad. (foto: Terapia psicológicas online y presenciales)

Por otro lado, existe la versión de que la etimología nació en las culturas vikingas, donde los jefes de las aldeas nórdicas podían acostarse con la mujer que deseaban y al ingresar a su recinto, colgaban un casco adornado con cuernos para no ser interrumpidos. No obstante, hasta la fecha no se han encontrado cascos vikingos con cuernos, por lo que esta teoría se mantendría en un mito.

Existe una versión que daría un giro al origen de la frase y se remonta a la mitología griega. Pasifae, hija de Helios y Creta se casó con el rey Minos. Ya casada cometió una infidelidad, catalogada como zoofilia porque fue con un toro blanco. El fruto de aquella fugaz relación dio vida a Minotauro, una criatura con cabeza de toro y cuerpo humano. Es por esa razón que los cuernos alegan la infidelidad.

