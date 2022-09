Bryan Reyna sorprendido con el llamado de la selección peruana: “Llamaron y me dijeron ‘alista tu pasaporte’”

El futbolista de Cantolao fue convocado de emergencia como reemplazo de Andy Polo (Video: GOLPERU)

Ante la inesperada baja de Andy Polo por lesión, Bryan Reyna, atacante de Cantolao, fue llamado para integrar la selección peruana absoluta de cara a la jornada doble de partidos amistosos frente a México y El Salvador en territorio estadounidense.

“Tengo que estar motivado por la Selección. Estoy emocionado por eso, espero que me vaya bien (en Estados Unidos). Ayer por la noche me llamaron, me dijeron ‘Danos tu pasaporte que vas a viajar’. Me quedé un poco sorprendido por la noticia, pero muy emocionado. Esto recién comienza. A trabajar para poder consolidarme en la selección”, afirmó el extremo derecho para las cámaras de GolPerú, después de haber sido titular en la derrota de su equipo ante Sport Boys por la mínima diferencia 1-0.

Teniendo en cuenta que el futbolista de 24 años perteneció hasta hace unos días, a la lista alterna de ‘Selectivos Liga 1′, que se le esté dando la posibilidad de viajar como parte del conjunto mayor, es una experiencia única. “Son oportunidades que te da el fútbol, hay que estar preparados para eso. Yo he venido trabajando, tanto para mi club como para algunos de mis objetivos que eran llegar a la selección. Ahora que he llegado, pienso trabajar mucho más”, sustentó el exmilitante del Mallorca de España.

Comunicado oficial de reemplazo (Foto: FPF)

Por último, sobre los rivales a enfrentar en la serie doble de amistosos en Estados Unidos, el deportista de 1.71m comentó que no es su principal preocupación pues él está listo para el cualquier contexto que se le presente en el momento. “Yo estoy preparado para eso (jugar). Cuando el ‘Profe’ me diga que voy a entrar, yo entraré con todas las ganas. A El Salvador no conozco mucho, más conozco a México. Estoy preparado para cualquier cosa”, declaró.

Es importante destacar que Reyna fue del agrado de Juan Reynoso desde el primer momento, por la “calidad, constancia, minutos, energía, aire de triunfo y una serie de factores que son claves para que sus carreras sigan en proceso y tengan éxito”, según reveló Raúl Meza, gerente deportivo de Academia Cantolao, a inicios de setiembre.

Si bien, por un tema de continuidad y trayectoria, no fue puesto en la lista principal del combinado patrio, con el contexto de emergencia suscitado el último fin de semana, el ‘Cabezón’ consideró al futbolista natural de Lima como la pieza ideal para sustituir el aporte que hubiese brindado Polo.

Reyna reveló que se encuentra contentó por la convocatoria a la Selección Peruana. (FPF)

Motivación

Sin imaginar cómo se darían los sucesos, Bryan Reyna se mostró lo bastante motivado al solo ser parte de los ‘selectivos’ del torneo local. “Estoy muy contento por la convocatoria. Yo trabajo cada día para ser mejor. Quizás no estoy a mi máximo nivel, pero trabajo para llegar a estarlo y aquí en la selección hay mucha competencia por lo que hay que luchar para poder jugar. En mi caso estoy en el otro grupo y pienso trabajar para poder estar ahí”, declaró también en GolPerú hace algunos días, como parte del primer llamado integrar el conjunto nacional desde el lado alterno.

“Mi mentalidad es siempre aspirar lo mejor. Estoy trabajando nuevamente para eso, para poder irme al extranjero y poder consolidarme. Si bien volví porque no me sentía bien y ahora estoy acá trabajando para volver a mi nivel, en eso estoy. Quiero volver afuera y así ser una opción para el profesor Juan Reynoso”, concluyó el extremo derecho titular del ‘Delfín’, considerando repetir su amplia experiencia en el extranjero tras haber vuelto a tierras peruanas luego de un largo paso por el Mallorca, desde categorías juveniles, y demás clubes de España como lo fueron el CD Toledo, CD Alcoyano, Las Rozas CF y Barakaldo CF.

Reyna tuvo un paso por el Mallorca desde 2016/17 (Foto: Agencia Andina)

