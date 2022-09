Alexander Callens elegido en once ideal de la semana 32 en MLS tras brillar en clásico de New York

Alexander Callens es una de las figuras del New York City FC en la MLS. (Getty Images)

Alexander Callens es uno de los jugadores peruanos con mejor presente. Y es que su relevancia en el New York City FC ha ido incrementando, aunque en las últimas fechas ha logrado ser importante al momento de decidir los partidos. En ese sentido, esta fenomenal actualidad le ha permitido ser elegido en el once ideal de la semana 32 de la MLS, sobre todo por su brillante actuación en el clásico ante New York Red Bulls.

La noticia fue dada a conocer por las redes sociales de la competición norteamericana, en donde difundieron los once mejores futbolistas de la reciente jornada, en donde también incluyeron a un grupo de suplentes y al entrenador que mejor performance tuvo.

A través de un 3-4-3 como alineación, el peruano figura como uno de los baluartes de la defensa. En ese sentido, en el arco se encuentra el portero Andre Blake del Philadelphia Union. En la retaguardia están Julian Gressel del Vancouver Whitecaps, Alistair Johnston del CF Montréal y Alexander Callens del New York City FC.

Por el lado de los mediocampistas, destacan los siguientes: Santiago Moreno del Portland Timbers, Gastón Brugman de Los Angeles Galaxy, Facundo Torres del Orlando City y Riqui Puig de Los Angeles Galaxy. La delantera está conformada por William Agada del Sporting Kansas City, Karol Swiderski del Charlotte FC y Brenner del FC Cincinnati.

Los suplentes son Roman Celentano del FC Cincinnati, Jakob Glesnes del Philadelphia Union, Santiago Rodríguez del New York City FC, Jeremy Ebobisse del San Jose Earthquakes, Hany Mukhtar del Nasvhille SC, Carlos Vela de Los Angeles FC y Gonzalo Higuaín del Inter Miami. Y el técnico resaltado fue Nick Cushing del New York City FC.

Alexander Callens en once ideal de la fecha 32 de la MLS 2022.

Callens en once ideal

El motivo por el que el zaguero nacional se encuentra en el once ideal se debe a dos motivos. El principal es porque se hizo presente en el marcador en el clásico neoyorquino a poco del inicio del encuentro. Lo hizo con un buen cabezazo tras un saque de esquina cobrado por Maximiliano Moralez y que Santiago Rodríguez alcanzó a interceptar antes que el peruano conecte por alto. El mismo Rodríguez marcó el segundo y el 2-0 definitivo para que los ‘pigeons’ se impongan en el compromiso.

A su gol se le suma que realizó dos intercepciones, un quite, un despeje sobre la línea de gol y tuvo una precisión en el pase del 69% (35/51). Estas estadísticas y su rendimiento ante New York Red Bulls les permitió ser considerado mejor jugador del partido y, por consiguiente, como uno de los hombres de la jornada en el certamen norteamericano.

Callens anotó su segundo gol consecutivo con el New York City. (MLS)

Declaraciones de Callens

El futbolista nacional aseguró a la prensa tras la victoria que, si bien es una felicidad para él ser considerado como el MVP, considera que es un trabajo de equipo. “Muy feliz por ser el jugador del partido, pero eso no es algo que me haga sentir muy bien. La verdad es que es el trabajo de todos, en conjunto. Se vio un equipo unido y que trabajó mucho. Jugamos una final y estos tres puntos nos ayudaron mucho a agarrar mucha confianza para lo que se viene”, dijo.

De la misma manera, Alexander rescató que ahora su equipo tendrá un descanso luego de la seguidilla de partidos que afrontaron. “Estamos en un buen momento y ahora hay un parón. Creo que es importante para nosotros porque veníamos de jugar cada tres días y hoy nos ponen el partido a la una de la tarde…Son cosas que pasan, pero el equipo se olvidó de eso, se entregó y se vio reflejado en el campo”, sostuvo el jugador que llegará entonado a la selección peruana.

SEGUIR LEYENDO