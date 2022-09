Mafer Portugal aclara a Gisela Valcárcel: “Claro que soy una persona amada, nunca me ha faltado nada”

La hija de Tommy Portugal le respondió a Gisela Valcárcel luego que le dedicara un mensaje en vivo. (Instagram)

El último sábado 17 de setiembre se presentó Tommy Portugal en ‘La Gran Estrella’ como refuerzo de uno de los concursantes. Su presencia fue ocasión para que Gisela Valcárcel se tomara unos minutos para hablar sobre la situación que vive el cumbiambero con su hija, Mafer Portugal.

La popular ‘Señito’ se animó a dedicarle unas palabras a la joven, luego de conocer que no mantiene una buena relación con su padre. “Quiero saludar a Mafer, que todos los hijos tenemos el derecho de saber y poder reconocer quienes son nuestro padres. Estoy segura Mafer que eres una persona amada, estoy segura que en algún momento tú y tu papá van a poder tener un encuentro íntimo”, dijo la conductora.

Sus palabras no pasaron desapercibido para Mafer Portugal, quien no dejó de aclararle a Gisela Valcárcel que sí es una persona amada porque ha tenido a su lado a sus seres queridos. En una entrevista con un medio local, la cantante de 20 años señaló que nunca se sintió criticada por su familia, con excepción al artista nacional.

“Claro, soy una persona amada, nunca me ha faltado nada gracias a Dios, porque siempre he tenido el apoyo y el amor de mi familia materna que nunca me criticaron”, dijo para El Popular.

Asimismo, indicó que no debieron hablar del tema en el espacio televisivo y contó que hasta la fecha, no ha podido conversar con Tommy Portugal. Incluso, confesó que se sintió “triste y decepcionada” al ver a su progenitor en el programa de la rubia presentadora.

En otro momento, recordó que fue la producción de ‘La Gran Estrella’ quienes se comunicaron con ella para que haga una reconciliación en vivo. “No puedo asegurar si sabía que me escribieron, pero, me pareció ilógico que diga que esto se debería solucionar en privado cuando su producción me hizo la invitación después que salí en Magaly”.

¿Qué dijo Tommy Portugal sobre Mafer en La Gran Estrella?

Tommy Portugal indicó que su relación con su hija era buena hasta antes de presentarse en Magaly TV La Firme, un programa que en lugar de unirlos, los desunió. Recordemos que, hace poco más de un mes, la joven cantante estuvo en el espacio de ATV para contar su historia y confesó que nunca se sintió amada por el cumbiambero. Esto comenzó una polémica en la farándula peruana y acabó con una prueba de ADN que confirmó su unión familiar.

“Hemos llevado una bonita relación hasta que hace poco tiempo pasó un problema, ella se dejó mal influenciar por un programa de televisión que bueno, en vez de unir desune, pero bueno, yo estoy esperando que pase el tiempo, que Dios ponga todo en su lugar y espero conversar con ella en privado y solucionar todo eso”.

