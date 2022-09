Loreto: comunidad al borde de quedarse sin alimentos tras derrame de petróleo en el río Marañón (Defensoría del Pueblo)

El último viernes 16 de octubre se registró un nuevo derrame de petróleo en Loreto, esta vez en el rio Cuninico a la altura del kilómetro 42+092 del Tramo I del Oleoducto Norperuano, afectado a las comunidades aledañas.

Julio Arirua Nashnate, presidente de la Federación de los Pueblos Kukamas Unidos del Marañón, manifestó esta mañana en RPP Noticias, que este atentado ha sido peor que en el reportado en el año 2014.

“De la quebrada del Cuninico, ha salido al Marañón. Eso es lo más triste para los demás pueblos que están aguas abajo del Cuninico”, expresó el representante de la comunidad afectadas.

Asimismo, manifestó su preocupación por los otros pueblos como Nueva Esperanza, Nueva Santa Rosa, San Francisco y otros ubicados a lo largo del margen del Marañón también se están viendo afectados por este derrame de petróleo.

Julio Arirua solicitó ayuda debido a que se están quedando sin alimentos y sin agua apta para el consumo. “Ahorita no tenemos agua ni alimentos. Antes de este oleoducto, no teníamos la necesidad de estar pidiendo a las autoridades para que nos den alimentos para consumir, no teníamos que molestar por agua o alimentos. Pero ahora, con este derrame que está pasando, estamos en esta situación”, aseveró.

Preocupación por nuevo derrame de petróleo en Loreto. (Defensoría del Pueblo)

El representante de la comunidad informó que personal de la Defensoría del Pueblo y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) han llegado a la zona y se han movilizado hasta el lugar de los hechos para realizar los trabajos de inspección.

Por su parte, el Ministerio del Ambiente (Minam) indicó que las supervisiones se realizan en coordinación constante con el Osinergmin, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Causa del nuevo derrame

La empresa estatal Petroperú informó, a través de un comunicado, que el derrame de petróleo en el río Cuninico en Loreto, se habría originado por un corte intencional.

Petroperú señaló que la fuga de crudo que se extendió por el río Cuninico y llegó al río Marañón fue resultado de un corte de 21 centímetros a la tubería provocado, que se realizó en el kilómetro 42+092 del Tramo I del Oleoducto Norperuano, en el distrito de Urarinas, provincia y región Loreto.

Al respecto, el líder de la comunidad de la Federación de los Pueblos Kukamas Unidos del Marañón manifestó que no tienen conocimiento sobre los motivos que originaron la contaminación del río. “Nosotros no tenemos nada que ver si hubo corte o no, eso está fuera del territorio del Cuninico. Es a dos kilómetros del territorio de donde nosotros estamos viviendo. No sabemos qué será. Sí o sí tienen que atenderlo, porque ninguno de la población tiene la culpa de esto”, enfatizó.

Derrame de petróleo (Petroperú)

SEGUIR LEYENDO