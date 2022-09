Héctor Ventura asegura que se investigará a “profundidad” incumplimiento de entrega de dinero a niños con cáncer

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, escucharon los descargos de la presidenta de la Asociación por los Derechos del Niño con Cáncer sobre incumplimiento de entrega de dinero a beneficiarios.

Luego de escuchar los descargos de María Fernanda Lumbre Figueroa, presidenta de la Asociación por los Derechos del Niño con Cáncer, quien asistió este viernes a la Comisión de Fiscalización del Congreso para dar detalles sobre la actividad que se realizó en Palacio de Gobierno, el presidente de dicho grupo de trabajo, Héctor Ventura, anunció que se realizará una investigación exhaustiva respecto al incumplimiento en la entrega de dinero a los niños que padecen de cáncer anunciado por el presidente de la República, Pedro Castillo.

Asimismo, Ventura expresó que existe toda la disposición para que se investigue a profundidad a los funcionarios, servidores públicos o cualquier otro ciudadano que haya querido “burlarse del dolor” de los niños que padecen esa enfermedad. “Aplaudimos la labor que desde la asociación se realiza, pero alguien mintió, porque el ministro ahora dice que ese dinero no existe, hay una responsabilidad que alguien tiene que responder”, manifestó el congresista.

El parlamentario agregó que como comisión su función está orientada a investigar y espera que el presidente de la República, el ministro de Salud y el titular del Ministerio de Economía y Finanzas acudan para dar cuenta de esos 4 mil millones de soles que en su momento se ofreció a un grupo de niños con cáncer para sus tratamientos y operaciones pendientes durante una actividad que se realizó hace unos meses en Palacio de Gobierno.

Al respecto, la legisladora Norma Yarrow de la bancada Avanza País dijo que desde el Congreso existe el compromiso de apoyar a esta asociación a través de la Mesa de Mujeres Parlamentarias del Bicentenario y del Comité de Damas quienes han iniciado una lucha en defensa de los niños y de las personas más necesitadas del país.

Asimismo, saludó la presencia de la presidenta de la Asociación por los Derechos del Niño con Cáncer e instó a no prestar oídos a producciones de algunos programas que lo único que buscan son réditos políticos. “Desde el Congreso vamos a descubrir que es lo que ha pasado con ese dinero ofrecido por el presidente de la República”, acotó.

En la misma línea, la parlamentaria Nilza Chacón Trujillo de la bancada Fuerza Popular señaló que desde el Parlamento se sumará al trabajo de investigación anunciado por el titular de la Comisión de Fiscalización. No obstante, indicó que existe una asociación que puede ayudar en la labor social que vienen realizando a favor de los niños que padecen de cáncer.

“Usted cuenta con el apoyo de un grupo de mujeres parlamentarias que también brindamos apoyo social, vamos a sumarnos a esa noble causa”, indicó la parlamentaria.

Por su parte, Américo Gonza Castillo de la bancada de Perú Libre se solidarizó con los familiares de los niños que padecen de cáncer y cuestionó el apoyo del Estado que por años ha sido indolente para asignar un presupuesto a este sector de la población que tanto lo requiere.

“Tenemos un MEF que siempre dice no a todo, nunca hay recursos, el pretexto es siempre que no hay dinero, no hay fondos en el tesoro público”, dijo el congresista.

Cabe recordar que hace unes meses, el presidente Pedro Castillo prometió a los niños con cáncer, en Palacio de Gobierno, que les iba a dar 4 mil millones de soles para sus tratamientos y operaciones pendientes. Sin embargo, esta cantidad jamás llegó.

Pedro Castillo recibió a los niños con cáncer y a sus padres en Palacio de Gobierno, pero no ha cumplido lo que prometió. (El Peruano)

La promesa incumplida se dio luego de una llamada de la primera autoridad del Perú al programa de Andrés Hurtado y se comprometió a ayudar económicamente a los menores con enfermedades oncológicas. El conductor de Porque hoy es sábado con Andrés también apareció en la Casa de Gobierno, aunque después de un par de reclamos al jefe de Estado, no ha vuelto a hablar más del tema.

