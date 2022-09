Johanna San Miguel y Stefano Salvini: una historia de amor marcada por la diferencia de edad

Johanna San Miguel y Stefano Salvini iniciaron iniciaron un romance en el 2014, luego de enamorarse en el rodaje de 'A los 40'.

Han pasado siete años desde que Johanna San Miguel y Stefano Salvini decidieron seguir sus vidas por separado. Sin embargo, el actor nacional sorprendió a todos al confesar recientemente que todavía tiene sentimientos por la actual conductora de ‘Esto es Guerra’. “Yo sigo enamorado de ella y me cuesta, me cuesta”, expresó durante una transmisión en vivo de Instagram.

Sus declaraciones hicieron que los usuarios recordaran el apasionado romance que protagonizaron los actores años atrás. En el 2014, el Perú entero fue testigo del amor que nació entre Johanna San Miguel, de entonces 47 años, y Salvini, quien para esas fechas tenía 22 años y su nombre recién empezaba a sonar fuerte en el ámbito artístico.

¿Cómo se conocieron?

Johanna y Stefano coincidieron en la película ‘A los 40′, estrenada en mayo de 2014. En la cinta producida por Tondero, ambos interpretaron a una pareja con gran diferencia de edad. Ninguno imaginó que la ficción se convertiría en realidad. Esto quedó al descubierto cuando ‘Amor, Amor, Amor’ los captó besándose apasionadamente en una discoteca.

Las imágenes resonaron fuerte en la prensa de espectáculos, pues San Miguel era mayor que el joven actor por más de 20 años. “Estábamos ensayando para la segunda parte de ‘A los 40′ y salimos a practicar”, fue lo único que dijo Stefano cuando fue consultado por las reveladoras imágenes. Por su parte, Johanna San Miguel prefirió guardar silencio.

Johanna San Miguel y Stefano Salvini fueron ampayados besándose en discoteca miraflorina. (Latina TV)

Cabe resaltar que para Salvini, su primer encuentro con la presentadora de América TV sucedió mucho antes, cuando él tenía tan solo cuatro años de edad y Johanna ya formaba parte de ‘Pataclaun’, serie que se volvió muy popular a fines de los noventa.

“La conocí a los 4 años, mi tío era director de ‘Pataclaun’. ¿En serio te gustó la ría Johanna? No solo me gustó, me enamoré, era un chibolo loco y me enamoré (...) La chata está paradaza, ya quisiera yo llegar a los 54 años así”, dijo el artista peruano en sus redes sociales.

Johanna San Miguel y Stefano Salvini en el 2014, promocionando la película 'A los 40'.

El escándalo mediático

Ese mismo año, Johanna San Miguel fue captada nuevamente en una salida nocturna con Stefano Salvini. No obstante, esta vez las imágenes difundidas por el programa ‘Amor, Amor, Amor’ no retrataron un romántico momento, sino una discusión en plena vía pública.

“Cállate o te castigo”, le dijo la conductora de TV. Esta frase se hizo viral en redes sociales y, como era de esperarse, los conductores del extinguido programa de Latina TV no dudaron en bromear al respecto, resaltando que Johanna era una mujer de armas tomar y Salvini tan solo un “chibolo”.

Esta situación no le gustó para nada a la destacada actriz, quien interrumpió la emisión de ‘Esto es Guerra’ para aclarar que jamás le dijo dicha frase a su “amigo”. “Si se fijan bien, yo estaba hablando en un celular, con alguien. Yo no hablo así con las personas que salgo, yo respeto a mis amigos”, sostuvo indignada.

Johanna San Miguel y su polémica frase "¡Cállate o te castigo!" | Latina TV / Amor, Amor, Amor

Las cosas no mejoraron para la actriz cuando, en el 2015, comenzó a circular un audio en el que supuestamente ella mantenía una conversación ‘hot’ con Stefano Salvini. Aunque no se confirmó que la voz era de la artista, Rodrigo González la calificó de “puerca” en su programa de espectáculos. “Esto ya es demasiado ya”, señaló ‘Peluchín’ al oír el material en privado.

Horas más tarde, la conductora de ‘Esto es guerra’ desató su furia contra ‘Amor, amor, amor’ por intentar difundir su supuesto audio. “Se están pasando de la raya, se están metiendo conmigo, con mi hijo y con mi familia. Estoy realmente indignada con el canal 2″, dijo. Tras ello, ‘Peluchín’ pidió las disculpas del caso.

San Miguel negó en todo momento ser la voz del audio y, además, no aceptó nunca las disculpas de González. “No señores, no soy yo, es mentira, es falso. Yo no hablo de esa manera. Las disculpas no me han llegado al corazón, el daño ya está hecho, esto no se va a quedar así”, fue el último pronunciamiento que dio sobre el tema en el reality de competencia.

Johanna San Miguel negó ser la voz del audio 'hot'. (América TV)

Romance llegó a su fin

El amor entre los actores llegó a su fin cuando ‘Choca’ Mandros anunció la noticia de su ruptura, resaltando que ambos seguían siendo muy buenos amigos. Ninguno de ellos quiso revelar los motivos de su separación; sin embargo, años después Stefano decidió romper su silencio.

En el 2019, el actor dijo que no quería formar parte del ‘circo’ mediático que rodea a la conductora, por lo que decidió dar un paso al costado para que su vida privada no se viera más vulnerada. No obstante, otra fue la versión de Johanna. Durante una secuencia de ‘Esto es Guerra’, en el 2021, ella le mandó una indirecta: “Yo lo choteé a él”.

Pese a todo, San Miguel asegura mantener los mejores recuerdos de su expareja, a quien todavía le guarda mucho cariño. “Ha sido parte de mi vida. Es una persona que quiero mucho, hemos pasado momentos lindos y momentos difíciles por todo lo que sucedió por el tema de la prensa. Así pase el tiempo, nos veamos o no, siempre seremos patas”, señaló a inicios del 2022.

Stefano Salvini y Johanna San Miguel mantienen una relación amical hasta la actualidad. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO