Ducelia Echevarría regresó a 'Esto es Guerra' y abrazó fuertemente a Johanna San Miguel.

Hace casi dos semanas Ducelia Echevarría fue suspendida de manera indefinida de ‘Esto es Guerra’ por la fuerte discusión que tuvo con Johanna San Miguel en vivo. En aquella ocasión, la producción del reality decidió sacarla por faltarle el respeto a la conductora.

Pese a que la actriz señaló que nunca más ayudaría a la chica reality y que la confianza que había entre ellas se rompió, hace unos días se viralizó una fotografía en la que ambas salen abrazadas en una discoteca.

Desde ese momento se empezó a especular que la suspensión de la modelo había sido armada, por lo que la producción de ‘Esto es Guerra’ habría decidido traerla de vuelta para aclarar lo sucedido.

Ducelia Echevarría hizo su ingreso al set del programa y lo primero que hizo fue darle un fuerte abrazo a Johanna San Miguel, esto en clara señal de que ambas se habían reconciliado y arreglado sus diferencias.

Es en ese momento que ‘El Tribunal’ aparece para lanzarle una advertencia a la ‘Reina de Pozuzo’, donde le deja en claro que era la última oportunidad que le daban, por lo que si volvió a cometer una infracción sería retirada de manera definitiva del programa.

Asimismo, la producción hizo un llamado a los anteriores conductores del reality para que salgan a declarar y digan si todo lo que pasa dentro de EEG se encuentra ‘arreglado’.

Finalmente, Ducelia Echevarría tuvo la oportunidad de cambiar de equipo, pero esa decisión la iba a tomar los ‘guerreros’, poniéndolos a elegir entre la ‘Reina de Pozuzo’ y Melissa Loza. La popular ‘Diosa’ fue la que finalmente se quedó en el equipo.

Pese a que muchos de los ‘combatientes’ no la quieren, la rubia tuvo que regresar a su anterior equipo, donde prometió que daría su 200 % para hacerse con los puntos así darles una victoria.

Ducelia Echevarría casi es eliminada de Esto es Guerra. (Foto: Captura de América)

¿Qué provocó su suspensión de EEG?

Ducelia Echevarría enfureció con Johanna San Miguel el pasado 18 de agosto luego que la conductora de televisión la acusara de abandonar una de las competencias, ocasionando que le resten 100 puntos a su equipo.

Los comentarios de la actriz no fueron del agrado de la chica reality, quien en todo momento precedió a responderle de manera desafiante. “ Yo estoy acá para competir, no para que me hagan un análisis psicológico, solamente me voy a dedicar a competir y a nada más. Gracias ”, dijo.

Al no escuchar lo que dijo Ducelia, Johanna pidió que le vuelva a repetir lo que dijo, sin embargo se llevó una desagradable respuesta, provocando su lamento. “¡Qué malcriada eres! ¡Qué lástima tan grande! ¡Ni más, nunca más! Si algún día estuve a tu lado, y si algún día te di la mano, y si algún día hablamos tantas cosas, nunca más”, sentenció.

