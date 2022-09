Caso Byron Castillo: Juan Reynoso manifestó su postura respecto a la disputa legal en la FIFA

Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, lamentó que se den este tipo de situaciones en la Conmebol

El técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, se refirió a la disputa legal en la FIFA que entabló la Federación de Futbol de Chile en contra de Ecuador por alineación indebida del futbolista Byron Castillo, a la cual la Federación Peruana de Fútbol (FPF) fue incluida como tercero.

El estratega de la ‘bicolor’ fue consultado en conferencia de prensa por el caso Byron Castillo luego que se llevó a cabo la audiencia de la instancia de apelación en la FIFA. El DT aclaró que, por su parte, está priorizando lo futbolístico.

“Nos tenemos que enfocar en lo deportivo. La FIFA tiene su procedimiento normal, de ir investigando ir resolviendo detalles de acuerdo a la jurisprudencia”, afirmó.

Seguido, Reynoso manifestó que el presidente de la Federación, Agustín Lozano, está a cargo de ese proceso y reiteró que su responsabilidad es el área deportiva.

“En este caso Agustín (Lozano) y su equipo, sé que están al tanto de la situación, y como siempre decimos ‘zapatero a sus zapatos’. Agustín y su gente está enfocado en que tenga un buen final el tema”, prosiguió.

El ‘Cabezón’ aseguró que el caso Byron Castillo afecta al ente rector del fútbol sudamericano. “Más allá de que vaya a, b o c (selecciones), al Mundial, es importante que se establezca una jurisprudencia y que más adelante no tengamos este tipo de situaciones porque realmente a Conmebol, como ente importante en el fútbol mundial, no le conviene estar viviendo este tipo de situaciones”, concluyó Juan Reynoso.

Comunicado de la FIFA respecto al caso Byron Castillo

Fallo de la FIFA

A primeras horas del viernes 16 de setiembre, la FIFA informó, a través de sus redes sociales y el portal institucional, la resolución del caso Byron Castillo mediante un comunicado luego de la audiencia de la víspera en la Comisión de Apelación.

“Tras analizar la documentación recibida de las partes y celebrar la vista correspondiente, la Comisión de Apelación ratificó la decisión de la Comisión de Disciplina de cerrar la investigación del caso iniciado contra la FEF. Sobre la base de la documentación recibida, entre otras consideraciones, se ha estimado que el jugador debe ser considerado poseedor de nacionalidad ecuatoriana permanente, de conformidad con el art. 5, apdo. 1 del Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFA”, citó a modo de conclusión el comunicado en relación al caso Byron Castillo.

La FIFA también mencionó que el fallo que ratifica lo resuelto en primera instancia puede ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que podría manifestarse en última instancia en caso las Federaciones involucras (Chile y Perú) lo consideren pertinente.

Motivo de la disputa en FIFA

El proceso contra la Federación de Ecuador y el futbolista Byron Castillo por alineación indebida se debe a la supuesta nacionalidad colombiana del jugador. La pretensión de la Federación de Chile es que se le quite al rival los puntos obtenidos en los duelos por las Eliminatorias Qatar 2022 y se le resarza en calidad de partido ganado (tres puntos con un marcador de 3-0 a favor). Y producto de ello, una eventual clasificación administrativa a Qatar 2022.

La FPF fue notificado en su momento para participar del proceso debido a que podría verse afectada directamente por su posición en la tabla de clasificación de las Eliminatorias.

El TAS y el Mundial Qatar 2022

Luego de conocerse la decisión de la FIFA en el caso Byron Castillo quedó descartado la exclusión de la selección de Ecuador de Qatar 2022 debido a la proximidad del inicio de la Copa del Mundo, el siguiente 20 de noviembre, ya que los plazos para un eventual pronunciamiento del TAS serían posteriores a la competición.

