Sergio Peña es convocado para el Union Saint-Gilloise vs Mälmo por Europa League

El peruano de 26 años ha perdido continuidad en su club durante las últimas jornadas de torneo local.

Sergio Peña está siendo considerado en la lista de convocados de cara a la segunda fecha de fase de grupos de la Europa League, torneo continental de clubes al que el Mälmo clasificó tras una truncada participación en la Champions League por sumatoria de puntos. Los ‘Azules’ se enfrentarán a Union Saint-Gilloise de la Jupiler League de Bélgica. El partido está programado para el jueves 15 de setiembre a las 14:00 en King Power at Den Dreef Stadion de la localidad belga de Heverlee.

El equipo sueco busca recuperarse después de una primera derrota 0-2 frente al SC Braga de la primera división de Portugal. Con una fecha disputada, el Mälmo marcha en el último lugar de la tabla de posiciones del grupo D. El FC Unión Berlín se colocó en el tercer lugar por diferencia de goles; mientras que el Saint-Giollise y el Braga se quedaron con los dos primeros lugares con tres unidades cada uno.

Para lograr el objetivo en la segunda fecha, de seis posibles, Age Hareide tomó en cuenta a ‘Peñita’, considerando que durante las últimas semanas ha perdido continuidad como titular indiscutible en lo referido al campeonato doméstico y en la competencia entre clubes del ‘Viejo Continente’.

Sergio Peña y el Malmö FF conforman el grupo D de la Europa League. (Europa League)

Desde el presente mes de setiembre, el peruano ha disputado solamente un partido en la Allsvenskan, certamen de la primera división sueca. El marcador terminó con una victoria a su favor 2-1 ante el IFK Norrköping. El volante nacional fue crucial para obtener el resultado positivo al otorgar un pase de gol para el remate de Isaac Kiese Thelin por la banda derecha.

Posteriormente, en relación a la clasificación a Champions League, fue considerado como parte el once inicial durante los cuatro partidos de primera y segunda ronda en ida y vuelta. Con dos derrotas, un empate y un triunfo, el Mälmo pasó directamente a la Europa League. Iniciando desde la tercera ronda, el atacante de 26 años también fue tomado en cuenta como titular en dos de las cuatro fechas posibles. Siendo determinante para la marca invicta de tres victorias y un empate.

Los 'Celestes' cuentan con 17 participaciones en la Europa League y 18 en Champions League.

Una vez dentro de la segunda mejor competencia de clubes a nivel continental, Peña fue convocado pero no llamado a conformar la oncena titular. Si no, entró al campo de juego como recambio de Oscar Lewicki durante el segundo tiempo. Con la jornada 2, no se descarta que arrancar en el banco de suplentes y con la posibilidad de sumar en cancha durante la última parte del cotejo, lo que dependerá netamente del planteamiento de Hareide.

Sobre esta supuesta pérdida de continuidad del exfutbolista del FC Emmen, surgieron los rumores en torno a su intención de dar un paso al costado del Mälmo. Dicha información fue difundida por distintos medios locales e internacionales. “El mismo jugador habría pedido a la dirigencia abandonar el club”, revelaba el diario deportivo Sportbladet de Suecia. No obstante, a la inmediatez del caso, el mediocentro de 1.78m desmintió la noticia.

“No sé de dónde viene. No he hablado con Daniel (Andersson) o Andreas (Georgson) al respecto y no he dicho que me quiero ir. (...) Cuando la ventana está abierta, es común que escuches ofertas, el club también. Si hay una buena oferta, está claro que la escucharé. Mi corazón está en Malmö ahora, pero siempre quiero más”, aseguró el medio local Expressen. Con el comienzo de trabajo de Age Hareide como nuevo director técnico desde el 6 de setiembre, se estima que la situación de ‘Peñita’ se torne positiva, en contraste a lo acontecido en las últimas semanas.

Sergio Peña suma 43 partidos con la camiseta del Mälmo desde la temporada 2021.

