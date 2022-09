Pedro Gallese se lució con espectacular atajada en Orlando City vs Atlante United por MLS

El arquero peruano tuvo una gran intervención cuando el partido iba igualado sin goles. (Video: Orlando City SC)

Pedro Gallese es el único arquero peruano en el extranjero, pero a su vez es el referente de la selección nacional. Y es que sus destacadas actuaciones con el Orlando City en la MLS se han vuelto una costumbre, a pesar de que su equipo no siempre obtenga los mejores resultados. En esta ocasión, su presencia fue vital para que ‘Los Leones’ pudieran aguantar un empate a cero como locales en el primer tiempo del encuentro ante Atlanta United por la semana 31 del certamen norteamericano.

Esta acción se llevó a cabo a los 46 minutos. El conjunto de la visita empezó un ataque en los pies de Thiago Almada. El argentino de 21 años dio un pase en vertical para Dom Dwyer, quien salió de su zona en el centro de la delantera y esperó que entrara un compañero. El lateral izquierdo, Andrew Gutman, fue el que penetró en dicho espacio ante el desconcierto de la defensa rival y tuvo un mano a mano con el portero peruano. Sin embargo, este último lo achicó bien y le quitó el grito de gol.

En el rebote, el balón impactó en Rodrigo Schlegel, que no tuvo reacción hasta que Joao Mountinho despejó el peligro de su área al mandar la pelota al tiro de esquina. Pero sin duda, la salvada mantuvo, de manera momentánea, con vida a los dueños de casa.

Acción de riesgo

Cabe mencionar, que en el transcurso de la contienda, Pedro Gallese protagonizó una jugada arriesgada que le pudo haber costado un gol en contra. Esto se dio en un momento en que el Orlando City tenía la posesión de la pelota en la retaguardia, específicamente en el arco. En eso, el ‘Pulpo’, ante la presión de Dom Dwyer, no tuvo mejor idea que regatearlo y buscar el pase seguro, aunque el atacante del Atlanta United le terminó haciendo una falta en su área.

“Es como el fútbol callejero”, indicó el comentarista de la transmisión del partido. Incluso, él mismo agregó que el delantero merecía recibir una tarjeta amarilla, dado que fue una entrada por detrás del peruano y que podría haber desencadenado en una fuerte lesión.

El arquero nacional llevó a cabo una acción que pudo costarle el gol en contra y también una lesión. (Video: MLS)

Derrota de Orlando City

Al final, el cuadro de los peruanos Pedro Gallese y Wilder Cartagena se quedó con las manos vacías ante sus hinchas en el Orlando City Stadium. Esto debido a que Thiago Almada marcó el gol de la victoria. Esto sucedió a los 72 minutos, cuando el mismo volante inició una jugada de peligro desde la banda derecha, encaró hacia el medio, jugó con Gutman, quien se la devolvió en primera. El ‘Guayo’ ocupó el espacio libre, amagó a Antonio Carlos al palo contrario del exfutbolista de Alianza Lima.

‘Carta’ también tuvo la chance de jugar en este compromiso. De hecho, fue titular y formó un dúo en el centro del campo con el capitán Mauricio Pereyra. En total, dio 32 pases, logrando una efectividad del 100% en los 65 minutos que estuvo sobre el campo.

A pesar de esta caída, Orlando City se mantiene en los puestos de clasificación para la segunda etapa de la MLS al ubicarse en la quinta posición con 42 puntos. Además, en la próxima fecha recibirá al Toronto FC, que está penúltimo en la Conferencia Este con 34 unidades.

Futuro de Pedro Gallese

El capitán de la selección peruana manifestó en una entrevista para AS Perú que su contrato con el elenco de Florida culmina en diciembre y ahí se verá a dónde va, en medio de los rumores que lo sitúan fuera de su equipo. “Siempre se habla de ir a Europa, ir a un equipo importante de Sudamérica, pero mi realidad es que estoy aquí en Orlando. A fin de año termina mi contrato. Seguro lo conversaré con el club o mi representante. Todavía no veo eso, mi futuro todavía no lo estoy viendo muy bien”, sostuvo.

Pedro Gallese es una de las figuras del Orlando City de la MLS. (Orlando City)

