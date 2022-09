Alexander Callens y Edison Flores opinaron del nuevo proceso en la selección peruana con Juan Reynoso

El zaguero peruano se refirió al nuevo proceso con Juan Reynoso en la 'blanquirroja' y la consagración con el conjunto estadounidense. (Video: Movistar Deportes Perú)

La selección peruana de Juan Reynoso empezó sus entrenamientos esta semana con los jugadores del medio local. La consigna es tratar de ganar el mayor tiempo posible para ir afianzando su idea previo a los amistosos ante México y El Salvador. En ese sentido, Alexander Callens y Edison Flores se pronunciaron con respecto a este nuevo proceso bajo el mando del ‘Cabezón’.

“Solo hablé con el entrenador. Me preguntó cómo estaba porque venía de una lesión. No sabía si iba a llegar bien a la convocatoria, pero otra cosa no hablamos”, manifestó el zaguero en entrevista para El Fuera de Lista de Movistar Deportes luego de la obtención del New York City FC del título de la Campeones Cup ante Atlas.

Del mismo modo, se mostró expectante sobre lo que vendrá con el flamante comando técnico y la propuesta de juego. A su vez, reconoció su trayectoria como futbolista. “Es un nuevo técnico, de la casa. Ya nos conoce, ha sido capitán en la selección y tiene mucha experiencia. Solo queda llegar de la mejor manera y a ver qué nos dice, cuál es su forma de juego”, indicó.

Para finalizar, Callens dejó en claro que el hecho de que haya otro entrenador implica que las opciones para los futbolistas son desde cero, por lo que será una oportunidad valiosa en donde habría una competencia por estar en el once titular. “Al final somos el mismo equipo y creo que va a ser bonito. Como se dice, entrenador nuevo y todos van a querer demostrar su calidad y ganarse un puesto. Eso va a ser muy bueno y un bonito reto para que el entrenador vea quién está apto en los próximos amistosos”, sostuvo.

Juan Reynoso tomaría en cuenta la base que dejó Ricardo Gareca en la selección peruana. (FPF)

Edison Flores y la selección peruana

El volante del Atlas también tuvo palabras acerca de este tema y admitió que ya piensa el momento en que le toque reencontrarse con el resto de los seleccionados. “Obvio que pienso cuando me toque ir a la selección, reencontrarme con los compañeros y esperar que todos estén bien”, declaró para el mismo medio.

Asimismo, compartió la postura de Alexander con respecto a que todos contarán con la chance de llenarle los ojos a Reynoso para ser parte del once inicial. “Es un nuevo técnico, una nueva era, entonces uno tiene que demostrar su valía”, sostuvo.

El volante del Atlas dio a conocer sus impresiones por la convocatoria a la 'bicolor' y el nuevo proceso. (Video: Movistar Deportes Perú)

Y es que desde la salida de Ricardo Gareca de la ‘bicolor’, el director general de fútbol, Juan Carlos Oblitas tenía como primera opción al exDT de Cruz Azul, quien se encontraba sin equipo. Evidentemente, la intención era llevar a cabo un nuevo proyecto que permita la clasificación al Mundial del 2026. En esa línea, Juan encajaba por su buen trabajo en clubes de Perú y México, además de la alta exigencia que demanda el balompié moderno.

Para ello, cuenta con una base que dejó el ‘Tigre’ y que tratará de potenciar, aunque la “lista selectiva” que dio a conocer con elementos de la Liga 1 sería una señal de que buscará integrar a que surjan nuevos talentos y se vayan incorporando de a pocos al plantel nacional.

Alexander Callens y el título con New York City FC

Por otro lado, el defensor de 30 años también tuvo palabras sobre el trofeo que levantó este miércoles 14 con los ‘pigeons’. El rival fue nada más ni nada menos que el Atlas de Anderson Santamaría y Edison Flores. Precisamente, el exfutbolista del Sport Boys colaboró con el 2-0 al marcar el primer gol.

“Estoy muy contento por ayudar al equipo. Veníamos de una mala racha, la peor del club. La mejor manera de revertir todo fue ganando. La primera final aquí en Nueva York, en el Yankee Stadium, un estadio de campeones, y le dimos la alegría a la gente que estuvo con nosotros apoyándonos en las buenas y en las malas. Ahora a celebrar”, dijo.

Alexander Callens con el trofeo de Campeones Cup tras ganar con New York City FC al Atlas de México. (NYCFC)

