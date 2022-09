Hernando Guerra dijo que “cruzarán los dedos” para que el presidente Pedro Castillo regrese de su viaje a EE. UU. Foto: Agencia Andina/Composición Infobae

Esta tarde, el congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra, tuvo un altercado contra su colega Elías Marcial Varas Meléndez de la bancada Perú Bicentenario. En el hemiciclo se llevaba a cabo debate sobre la salida del jefe de Estado, Pedro Castillo, a Estados Unidos para que asista a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En este caso, el legislador Guerra indicó que su bancada votaría a favor de este permiso, pero “cruzarán los dedos” para que el mandatario regrese al país.

“Durante la guerra con Chile, el presidente Prado salió, dijo que iba a buscar recursos y nunca más regresó. Hay que conocer nuestra historia (…) Deberían ser en la bancada de adelante más humildes y no pidan que viaje el presidente como una exigencia ni vociferando e insultando, pídanlo con humildad. Como ustedes dicen que representan al pueblo humilde, háganlo así, pero no desafíen (…) por esta vez cruzaremos los dedos y le daremos el permiso.

Sin embargo, las últimas palabras incomodaron al congresista Elías Vara, quien indicó que le parece bien que sepan la historia del Perú y también habría alegado un episodio del expresidente Alberto Fujimori. “Todos sabemos que un traidor lo hizo en los años 90 y 2000 que tuvo que escaparse bajo ese problema (…) No me amenace, señor, no me amenace. Tranquilícese.

Ante ello, el congresista Guerra procedió a hacer señas con sus manos y de diferentes bancadas empezaron a elevar su voz. En tanto, el presidente del Congreso, José Williams Zapata, procedió a pedir orden para continuar con el debate.

Canciller César Landa envió al Congreso los motivos para aprobar el viaje de Pedro Castillo. (Andina)

Permiso para el presidente

En este sentido, los congresistas decidieron otorgar el permiso al mandatario Pedro Castillo, el cual asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo en la ciudad de New York, Estados Unidos. Con 69 votos a favor, 46 en contra y una abstención le permitirá al jefe de Estado salir del país.

Como se recuerda, el mandatario pide salir del territorio peruano del 18 al 22 de septiembre para participar de la ceremonia. Asimismo, indicaron que tendrá una intervención el día 20 del presente mes, considerándose el noveno orador.

En otro punto, pidieron este permiso porque le permitirá tener reuniones con otros presidentes del mundo. Sin embargo, otros congresistas exigían revisar el discurso que ofrecerá en esta asamblea en la ONU para aprobarlo.

