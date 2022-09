Congresistas exigen revisar discurso que Pedro Castillo brindará en la ONU para decidir si aprueban o no su viaje

Pedro Castillo en el Congreso de la República.

Esta tarde, el Congreso de la República decide si el presidente del Perú, Pedro Castillo, sale o no del territorio nacional entre el 18 al 22 de setiembre para viajar a Estados Unidos y así participar del 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en donde daría un discurso.

El pedido del mandatario hace recordar a lo que sucedió hace unas semanas, cuando el Parlamento no lo dejó ir a Colombia para participar en la asunción de mando de Gustavo Petro como presidente de dicha nación.

Por ese entonces, entre los motivos de los legisladores para negarle el permiso a viajar, destacaron dos: 1) el miedo latente a que Castillo Terrones aproveche la oportunidad para pedir asilo político en otro país y así escapar de las investigaciones que recaen en su contra; 2) que el jefe de Estado deje mal representado a los peruanos ante la prensa internacional con algún acto o dicho fuera de lugar.

Precisamente, este último argumento volvió a saltar a la palestra por varios congresistas, quienes ahora le exigieron al dignatario a que entregue el discurso que dará en el evento de la ONU para poder leerlo y aprobarlo, de lo contrario, le volverían a denegar su solicitud de viajar a otra actividad oficial.

“Una de las cosas que yo he solicitado es que antes de autorizarlo, que él nos haga llegar el discurso que hará ante las Asamblea de Naciones Unidas, para ver que no haya imprecisiones, y que no haya esos dislates que se ha dado siempre de manera recurrente, y luego después se tomará la decisión si es que en realidad se le da o no la autorización”, comentó la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, en una entrevista para Willax Tv.

En otro momento del diálogo que tuvo con el periodista Beto Ortiz, precisó que “si es que lo presenta ante el Congreso de la República (el discurso) tiene que leerlo (ante el Parlamento)”.

Posteriormente, el vocero de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, reveló que fue un consenso en la Junta de Portavoces que el presidente entregue el mensaje que dará en los Estados Unidos para que pueda ser revisado por los 130 congresistas.

“El pedido en la Junta de Portavoces es que previamente (a la votación) se nos alcance una copia de ese mensaje que ha de dar. Lo evaluamos para garantizar que el país no quede en vergüenza internacional”, reveló a la prensa desde el Palacio Legislativo.

“Se trata de un mensaje a nivel internacional que tiene que tener claro que es lo que queremos todos los peruanos”, agregó.

Esta es la misma postura que tiene la legisladora de Renovación Popular, Gladys Echaíz, quien dejó en claro que no se trata de un acondicionamiento para que le den el permiso o no, sino es para cuidar que el país no quede “realmente mal”.

“A mí me gustaría ver el discurso del señor presidente antes de tomar una decisión a efecto de evitar que el país se siga comprometiendo o poniendo en evidencia frente a actitudes o competencias personales del presidente. Me gustaría ver eso”, manifestó la exfiscal a la Nación.

“No es un condicionamiento, yo le diría personalmente que me gustaría ver ese discurso para ver que va a llevar y que va a decir. Ya hemos tenido antecedentes en que como país hemos quedado realmente mal. El presidente, que encarna la más alta magistratura del país, ha dejado mucho que desear”, aseveró.

Castillo espera el permiso

El pasado viernes, desde el Cusco el presidente Pedro Castillo expresó su confianza en que el Congreso le otorgue permiso para que pueda viajar e instó a dicho poder del Estado a seguir siendo respetuosos con la democracia.

“Estoy seguro que el Congreso ante la experiencia que tuvo anteriormente, que no solamente el Perú sino América Latina y el mundo no vio con buenos ojos esa decisión, y creo que de los errores se aprende”, dijo el mandatario, durante un encuentro con algunos medios de comunicación en las Ruinas de Quillarumiyoc.

“Espero que lo haga (le otorgue el permiso) porque tenemos una planificación y tenemos reuniones con países hermanos y con empresarios, incluso, algunos compromisos con ministros que vamos a llevar como los de Educación, Comercio, entre otros porque hay toda una delegación y de no hacerlo sería lamentable”, concluyó.